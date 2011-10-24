-Castro: NATO "gaddar askeri ittifak" HAVANA (A.A) - 24.10.2011 - Eski Küba lideri Fidel Castro, Libya'da Muammer Kaddafi'nin devrilmesindeki rolü nedeniyle NATO'yu "gaddar askeri ittifak" olarak niteledi. Küba'daki resmi yayın organlarında Libya ile ilgili yorumları yayımlanan 85 yaşındaki Castro, gaddar askeri ittifakın insanlık tarihinin bilinen en kalleş baskı aracı olduğunu kaydetti. Kaddafi'nin öldürülmesine ve cesedine yapılanlara da tepki gösteren Castro, eski Libya liderinin kaçırılması ve cesedinin savaş ganimeti gibi sergilenmesinin, Müslüman değerlerin ve diğer dini inanışların en temel kurallarına aykırı olduğunu vurguladı.