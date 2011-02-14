Castro: Mısır halkının yiğit mücadelesini destekliyoruz

T24 - “Mısır halkının verdiği yiğit mücadeleyi destekliyoruz” diyen Küba liderine göre ABD’nin Arap ülkelerindeki başlıca müttefiki yıkıldı.



Küba devriminin lideri Fidel Castro, Mısır'da halkın gösterileri sonucunda Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in görevi bırakmasını, "Mısır halkı önemli bir hedefi başardı: ABD'nin Arap ülkelerinin bağrındaki başlıca müttefikini yıkmak" diye yorumladı.



Castro, Küba haber ajansı Prensa Latina'da yayınlanan Mısır değerlendirmesinde, "Günler öncesinden, 'Mübarek'in şansı tükendi, artık onu Obama bile kurtaramaz' demiştim. Mübarek, halkına zulmediyor ve yağmalıyordu. Filistinlilerin düşmanı, İsrail'in suç ortağı, dünyadaki 6. nükleer güç ve NATO'nun savaşçı grubunun ortağıydı" ifadelerini kullandı.



İsrail ve Mısır arasında imzalanan anlaşmalar sonrasında, bir Arap ülkesi olan Mısır'ın "ABD'nin ikinci silah barınağı haline geldiğini" savunan Castro, "Bu kadar silah niye? Kime karşı savaşmak için? Başka bir Arap ülkesine mi? Kendine halkına karşı mı?" diye sordu.



Castro Mısır halkının, sürekli olarak hükümetinden bu sorulara yanıt vermesini beklediğini ancak "açıklamaların, Mısırlı memurlara saygı göstermeksizin, ABD hükümetinden veya gizli servis üst düzey yetkililerinden geldiğini" savudu.





İsyanın asıl nedeni



Küba lideri, "Mısır'daki halk devriminin, sadece en temel hakların ihlal edilmesine karşı yapıldığını düşünmek bir hata. Halklar basit bir sebepten dolayı ölüme veya baskıya meydan okumuyorlar veya geceler boyu kalıp tüm enerjileriyle protesto etmiyorlar" tespitinde bulundu.



Protestoların arkasında yatan sebeplerden birinin "sahtekar politikacılar ile ulusal ve uluslararası çıkar odakları tarafından ülkenin acımasızca yağmalanması olduğunu" öne süren Castro ayrıca, "sanki dünyanın patronuymuş gibi hareket ettiğini" belirttiği ABD Başkanı Barack Obama'nın tutumunu da eleştirdi.



Castro değerlendirmesinin sonunda, "Mısır halkını ve sosyal adalet ve siyasi haklar için verdiği yiğit mücadelesini destekliyoruz. İsrail halkına karşı değiliz, Filistin halkının soykırımına karşıyız ve bağımsız bir Filistin devletinden yanayız. Savaştan yana değiliz, halklar arası barışı destekliyoruz" dedi.





