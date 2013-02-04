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Dünya

Castro Küba'daki seçimlerde oy kullandı

86 yaşındaki Fidel Castro Küba'daki genel seçimlerde aylar sonra halkın içine çıkarak oy kullandı

04 Şubat 2013 11:33

Kübalı seçmenler rakip bir partinin katılmasına izin verilmeyen genel seçimler için sandık başına giderken eski devlet başkanı Fidel Castro aylar sonra halkın içine çıkarak oy kullandı.

Oy merkezine gelen 86 yaşındaki Fidel Castro bir saat kadar kalıp sohbet etti. Castro'nun ayrılırken çevresi sarıldı ve alkışlarla uğurlandı.

Tek kamaralı ulusal meclisin 600 kadar üyesinin belirleneceği oylamada kilit siyasi konumlara getirilecek isimlerin de destek alması beklenirken, siyasi gündemin baştan belirlendiği söylenen seçimlerin bir sonucu olarak, Raul Castro'nun meclis tarafından yeniden devlet başkanlığına seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.


Partinin 'serbestsizlik' açıklaması


Seçimin serbest olmaması ile ilgili eleştiriler karşısında parti yetkilileri "çok partili sistemin yokluğunun yolsuzluğu ve paranın çıkar amaçlı işlevini devre dışı bıraktığını”; öte yandan seçimlerdeki yüksek katılım oranının sistemin katılımcı niteliğini kanıtladığını söylüyor.

Devlet Başkanı Raul Castro, Komünist Parti Kongresi'nde tıklayın geçen sene başında yaptığı konuşmada da tek parti yönetimini savunmuştu.

Komünist Parti üyesi olması şartı bulunmamakla birlikte adayların partiye yakın örgütlerden kabul ediliyor.

Küba'da 8 milyon seçmen olduğunu belirten Associated Press muhabiri 612 vekilin seçileceğini, yerel temsilci olarak da 1.600 kişinin belirleneceğini belirtiyor.

Yönetim 2008'deki oylamada katılımın yüzde 96,8 oranında olduğunu duyurmuştu.

(BBCTürkçe)

 

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