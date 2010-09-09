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Dünya

Castro: Küba ekonomi modeli artık işlemiyor

Küba devriminin lideri, ükedeki ekonomik modelde değişikliğe ihtiyaç olduğunu söyledi.

09 Eylül 2010 03:00

T24- Küba'daki 1959 devriminin lideri Fidel Castro, ülkede uygulanan ekonomik modelin artık işlerliğe sahip olmadığını söyledi.


NTV'de ye alan habere göre, Castro, Amerikan "The Atlantic" dergisi muhabiri Jeffrey Goldberg'in "Küba'nın ekonomik modelinin, hala diğer ülkelere ihraç edilebilir olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusunu yanıtlarken, "Küba modeli artık bizim için bile işlerliğe sahip değil" dedi.


ABD-Küba ilişkileri uzmanı olan ve Castro'nun davetiyle bu ülkeye giden Goldberg, internetteki blog sayfasında yazdığı yazıda, Castro'nun, devlet ağırlıklı bu ekonomik sistemde değişikliklere gereksinim olduğunu dile getirdiğini kaydetti.


Sağlık durumu nedeniyle devlet başkanlığı görevini 2006'da kardeşi Raul Castro'ya devretmiş olan Fidel Castro'nun ilk kez dile getirdiği bu eleştiriyi, yeni yönetim sık sık gündeme getiriyor.


Goldberg'e eşlik eden, Washington merkezli "Council on Foreign Relations" üyesi Küba uzmanı Julia Sweig, Castro'nun sözlerinin, ülkede aşamalı ve kapsamlı reformlara gidilmesini savunan Raul Castro'nun politikasıyla örtüştüğünü söyledi.


Sweig, Castro'nun ifadelerinin, "ülkede şu anda bulunan genel oydaşmayı yansıttığını, kardeşinin tutumuyla da uyumlu olduğunu" söyledi.


Küba'da ekonomik faaliyetlerinin yüzde 90'ı devlet tarafından yürütülüyor. Eğitim, sağlık, toplu taşıma gibi hizmetler ücretsiz veriliyor, halka ücretsiz konut sağlanıyor, devlet temel gıda gereksinimi için parasal destekte bulunuyor, ancak bunun karşılığında maaşlar da 20 dolar gibi düşük düzeylerde seyrediyor.

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