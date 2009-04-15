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Dünya

Castro, Gordon Brown'ı ırkçılıkla suçladı

15 Nisan 2009 19:19

Küba'nın eski lideri Fidel Castro, İngiltere Başbakanı Gordon Brown'ı ırkçı olmakla suçladı.

Daily Mail'in haberine göre, Castro, Küba Komünist Partisi'nin resmi gazetesinde yayımlanan açıklamasında, Brown'ın, ABD Başkanı Barack Obama'ya siyah olduğu için önyargılı yaklaştığını iddia etti ve buna kanıt olarak, Brown'ın Londra'da yapılan G20 zirvesi sırasındaki yaklaşımını gösterdi.

Brown'ın, bu zirve sırasında Obama'ya karşı ırkçı bir yaklaşımı olduğunu ileri süren 82 yaşındaki Castro, "Tamamen güvenilir kaynaklara göre Londra'daki zirveye evsahipliği yapan Gordon Brown, üçüncü dünya ülkelerinden katılanları açık bir şekilde küçümsedi ve Obama'ya da siyah olması nedeniyle önyargılı davrandı" ifadesini kullandı.

Castro, Brown'un önyargılı davranışlarının ne olduğu konusuna ise açıklık getirmedi.

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