-Castro, General Frias'ı yeni savunma bakanı yaptı HAVANA (A.A) - 09.11.2011 - Küba Devlet Başkanı Raul Castro, Küba Devrimi sırasında birlikte savaştığı General Leopoldo Cintra Frias'ı yeni savunma bakanı olarak atadı. 1957 yılında Fidel Castro'nun isyancı birliklerine katıldığında 16 yaşında olan General Frias, ülkenin silahlı kuvvetlerine de komutanlık edecek. 70 yaşındaki General Frias, savunma bakanı yardımcısı olarak görev yapıyordu. Eski Savunma Bakanı Julio Casas Reguiero, 4 Eylül'de kalp krizinden ölmüştü.