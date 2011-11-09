T24 LogoT24 Logo
Dünya

Castro, General Frias'ı yeni savunma bakanı yaptı HAVANA (A.A)

09 Kasım 2011 11:55

-Castro, General Frias'ı yeni savunma bakanı yaptı HAVANA (A.A) - 09.11.2011 - Küba Devlet Başkanı Raul Castro, Küba Devrimi sırasında birlikte savaştığı General Leopoldo Cintra Frias'ı yeni savunma bakanı olarak atadı. 1957 yılında Fidel Castro'nun isyancı birliklerine katıldığında 16 yaşında olan General Frias, ülkenin silahlı kuvvetlerine de komutanlık edecek.  70 yaşındaki General Frias, savunma bakanı yardımcısı olarak görev yapıyordu. Eski Savunma Bakanı Julio Casas Reguiero, 4 Eylül'de kalp krizinden ölmüştü. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24