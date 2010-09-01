Castro: Eşcinsellerin mağduriyetinden ben sorumluyum

T24- Meksika gazetesi La Jornada'ya açıklamalarda bulunan Fidel Castro, Küba'daki eşcinsel topluluklara büyük haksızlıkların yapıldığı dönemler yaşandığını söyledi.



"Eğer yapılanların bir sorumlusu varsa, o da benim." diyen Fidel Castro, Küba'da, siyahlar ve kadınlar gibi, eşcinsellerin de geleneksel olarak ayrımcılığa hedef olduğunu belirtti.



Buna rağmen, eşcinsel topluluğa yapılanlara yeterince dikkat sarfetmediğini kabul eden Castro, "O dönemde düzenli olarak sabotajlara hedef oluyorduk. Bize silahlı saldırılar düzenleniyordu. Birçok sorunumuz vardı. Birçok vatan hainini besleyen CIA'nın her zaman bir adım önünde olabilmek, kolay değildi." dedi.



BBC'de yer alan habere göre, Küba'da 1960 ve 70'lerde birçok eşcinsel işten atılmış, hapsedilmiş ya da "rehabilitasyon kampları"na gönderilmişti.



Ülkede eşcinsellik 1979 yılında suç olmaktan çıkarıldı. Yakın tarihlerde de, aynı cinsiyetten çiftlerin bir arada yaşamalarını yasallaştırma girişimlerinde bulunuluyor.



84 Yaşındaki Fidel Castro, La Jornada gazetesine verdiği mülakatta, 1961 yılında ABD tarafından Küba'ya uygulanmaya başlanan ekonomik ambargoya da değindi ve uygulamanın bugün de, o dönemde olduğu kadar zarar verdiğini söyledi.



Castro, "Her zaman büyük bir ilaç ve yiyecek sorunu yaşadık. Bugün için bile geçerli bu." dedi.



Kapıya dayanan ölüm



Fidel Castro'nun açıklamaları, gazeteci Carmen Lira'ya verdiği kapsamlı mülakatın bir parçası.



Castro, Pazartesi günü yayımlanan açıklamalarındaysa, liderlik görevini bırakmasına neden olan uzun hastalığı sırasında "ölümün eşiğine geldiğini" söyledi.



Fidel Castro 2006 yılında hastalanmış ve 2008 yılında yönetimi erkek kardeşi Raul'e bırakmış; bağırsaklarındaki hastalık yüzünden çeşitli ameliyatlar geçirmişti.



Eski Küba lideri, "Hastalığım sırasında birçok defalar, doktorların bu şekilde yaşamama izin verip vermeyeceklerini, ölmeme müsaade edip etmeyeceklerini soruyordum kendime." dedi.



Fidel Castro, Cumhurbaşkanlığı görevini kardeşine bırakmış olmakla birlikte, Komünist Parti liderliğini elinde tutuyor.