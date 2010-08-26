-CASTRO, CHAVEZ İLE GÖRÜŞTÜ HAANA (A.A) - 26.08.2010 - Küba'nın sağlık nedenleriyle görevini kardeşine devreden efsanevi lideri Fidel Castro, Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez ile 5 saat görüştü. Venezuela'da seçim döneminin başlamasıyla aynı zamana denk gelen görüşmede Castro'nun gerilla anılarını anlattığı anılarının ikinci cildini Chavez'e okuduğu belirtildi. Chavez'in Küba Devlet Başkanı Raul Castro ile de ayrıca bir görüşme yaptığı kaydedildi. Chavez'in Küba'ya yaptığı bu beklenmedik ziyaretin, Venezuela'da seçim kampanyasının başladığı bir döneme rastladığına dikkat çekiliyor.