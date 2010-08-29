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Dünya

Castro: Bin Ladin bir CIA ajanı

Küba'nın efsanevi lideri Fidel Castro, Bin Ladin'in CIA ajanı olduğunu iddia etti.

29 Ağustos 2010 03:00

T24 - Küba'nın efsanevi lideri Fidel Castro, Bin Ladin'in CIA ajanı olduğunu iddia etti.
 

Küba'nın efsane lideri Fidel Castro, Usame Bin Ladin için, "ABD eski Başkanı George W. Bush dünyayı korkutmak istediği zaman ortaya çıkan bir CIA ajanı' ifadesini kullandı.


Küba'daki Komünist Parti gazetesinde yayınlanan demecinde Fidel Castro, bu iddiası ile ilgili delillerin, Irak ile Afganistan savaşları hakkında yayımladığı belgelerle dünyayı sarsan Wikileaks sitesinin elinde olduğunu söyledi.


84 yaşındaki lider, ABD eski Başkanı George W. Bush'un Bin Ladin’i insanlar üzerine korku psikolojisi yaymak ve bu şekilde hükümet politikalarını uygulamak için kullanmakla suçladı.


Castro, AP haber ajansına göre şu ifadeleri kullandı: “Ne zaman Bush korku salar ve büyük bir konuşma yapsa, Bin Ladin sahneye çıkar ve insanları yapacağı saldırılar hakkında tehdit ederdi.”


Küba’nın eski lideri sözlerine şöyle devam etti: “Bush politikalarını uygulamak için her zaman Ladin’den destek gördü. Ladin, hep Bush’un emrindeydi.”

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