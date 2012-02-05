-Castro anılarını yazdı ANKARA (A.A) - 05.02.2012 - Küba'nın eski Devlet Başkanı Fidel Castro, anılarını yazdı. Yaklaşık bin sayfalık "Guerrilla of Time" adlı kitap, Castro'nun çocukluğundan başlıyor ve okuyucuyu Castro ile arkadaşlarının Fulgencio Batista yönetimini devirdiği Aralık 1958'e götürüyor. İki ciltlik anı kitabı, Castro ile gazeteci Katiuska Blanco arasındaki konuşmaları içeriyor. Bu arada 85 yaşındaki Castro, kitabıyla ilgili bir televizyon programına katıldı. En son geçen yıl Nisan ayında Komünist Parti Kongresi'nin kapanışı sırasında halkın karşısına çıkan Castro, Havana Kongre Merkezi'nde çekilen yaklaşık 6 saatlik söyleşide Küba halkını ülkeleri, gezegenleri ve insanlık için mücadele etmeye çağırdı. Bölgesel ve küresel gelişmelere de değinen Castro, eğitim hakları için mücadele eden Latin Amerikalı öğrencileri övdü. Castro, 2006 yılında devlet başkanlığını kardeşi Raul Castro'ya devretmiş, daha sonra nadiren halk arasına çıkmıştı.