Castro, açlık grevindeki Morales'i ağlatmış

* Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, muhalefetin engellediği seçim yasasının Kongre tarafından onaylanması için perşembe günü başlattığı açlık grevini sürdüreceği uyarısında bulundu.



* Hugo Chavez tarafından telefonla aranan Morales, ayrıca kendisini Küba lideri Fidel Castro'nun da aradığını, Castro'nun sesini duyunca ağladığını söyledi.



Devlet Başkanlığı sarayında yere serilen bir sünger yatağın üzerinde 3 gece geçiren, etrafında protesto içerikli dövizler ile destekçileri bulunan Morales, yerel televizyon kanalına bir demeç verdi.



1998'de sendika lideriyken hükümetin koka politikasını protesto etmek için 18 gün açlık grevi yaptığını anlatan ve morali yerinde görünen Morales, kendisini dinlenmiş hissettiğini söyledi.



Evo Morales, rakiplerini sert sözlerle eleştirerek "Planları seçimi durdurmak. Oyların üçte ikisini alacağımızı biliyorlar" dedi. Morales, rakipleri hakkında "ırkçı, faşist, bencil" ifadesini kullandı.



Televizyon röportajı sırasında Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez tarafından telefonla aranan Morales, ayrıca kendisini Küba lideri Fidel Castro'nun da aradığını, Castro'nun sesini duyunca ağladığını söyledi.



Muhalefet, yerli oylarından korkuyor



Yeni seçim yasasının kabul edilmesi halinde Bolivya'da 6 Aralık'ta seçime gidilecek. 2006'da iktidara gelen Morales'in yeniden devlet başkanlığına aday olacağı bu seçimde, Kongre üyeleri de yenilenecek.



Muhalefet, anayasal reformlar çerçevesindeki yeni seçim yasasının, Morales’i destekleyen yerlilerin yaşadığı bölgelere daha fazla sandalye çıkarma hakkı tanıyarak, kendisi de bir yerli olan Morales’in yeniden seçilmesini sağlayacağını savunuyor.



Morales’in Sosyalizme Doğru Hareket partisi, parlamentonun alt kanadında çoğunluğu elinde bulunduruyor. Ancak senatoda hâkim olan muhalefet yasayı onaylamıyor. Geçen ocak ayında yapılan referandumda yüzde 60’la kabul edilen anayasal reformlar çerçevesindeki seçim yasasına göre 6 Aralık’ta seçim yapılması gerekiyor ve yerli bölgelerine 14 sandalye veriliyor. Yeni anayasa Morales’in bir kez daha beş yıllığına devlet başkanı seçilmesine de imkân tanıyor.



Anketler 'Morales' diyor



Kamuoyu yoklamaları da Morales’in seçimleri açık ara kazanacağını gösteriyor. Başkent La Paz’daki devlet başkanlığı sarayında açlık grevi başlatan Morales, seçim yasasına muhalefet eden senatörler üzerinde baskı oluşturup, “halkın oyunu savunmak için” böyle bir eyleme gerek duyduğunu söyledi.



Muhalefeti, erteleme taktikleriyle seçimlerin zamanında yapılmasını engellemeye çalışmakla suçlayan Morales, senato yasayı onaylayana kadar açlık grevini sürdüreceğini de belirtti. Yüzlerce yerli grubu ve sendikalar da açlık grevi eylemine katılıyor. Morales’in açlık grevi yapan ilk devlet başkanı olduğu belirtiliyor.





