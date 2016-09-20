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Dünya

Casto ve Ruhani Havana'da bir araya geldi

Ruhani: Küba, direnişin ve Amerika kıtasındaki sömürgeciliğe karşı mücadelenin simgesidir

20 Eylül 2016 14:36

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Küba'nın başkenti Havana'da Fidel ve Raul Castro ile bir araya geldi.

Venezuela'nın ev sahipliğini yaptığı 17. Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi'ne katılan Ruhani, BM Genel Kurulu toplantılarına katılmak için New York'a geçmeden önce Küba'ya bir günlük resmi ziyarette bulundu. Ruhani, ziyaret sırasında 90 yaşındaki Küba'nın efsanevi lideri Fidel Castro ile görüştü. Küba hükümeti tarafından toplantının ardından yapılan açıklamada, Castro'nun evinde gerçekleştirilen buluşmada gıda üretiminin önemi ile dünya barışını hedef alan tehditler hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Castro ve Hasan Ruhani, 'dünya barışını hedef alan tehditleri' konuştu. Ruhani, daha sonra 2006 yılında devlet başkanlığını ağabeyinden devralan Raul Castro ile bir araya geldi. İran haber ajansı İRNA'nın haberinde, görüşmede iki ülke arasındaki dostluk ilişkileri ve işbirliğinin daha da geliştirilmesi için atılacak adımların ele alındığı kaydedildi. Görüşmede Ruhani, ülkesinin uygulanan baskılar ve yaptırımlara karşın ekonomik büyümesini başarıyla sürdürdüğünü belirtti.

Raul Castro, Hasan Ruhani'yi başkent Havana'daki Devrim Sarayı'nda ağırladı. "Küba, direnişin ve Amerika kıtasındaki sömürgeciliğe karşı mücadelenin simgesidir" ifadesini kullanan Ruhani, İran ve Küba halklarının yabancı güçlerin ağır baskısına mazur kaldığını savundu.

 

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