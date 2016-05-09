CAS’tan eli boş dönen Platini istifa etti



UEFA Başkanı Michel Platini, cezalı kalmaya devam edecek. Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), FIFA Etik Komisyonu'nun Platini'ye verdiği 6 yıllık futboldan men cezasını 4 yıla indirdi. Bu karar dünya futboluna yön veren isimlerinden biri olan Platini'nin kariyerinin sonu anlamına geliyor.

Cezasının tamamen kalkmasını bekleyen Platini, CAS'ın resmi kararının ardından yaptığı kişisel açıklamada UEFA Başkanlığı görevinden istifasını açıkladı. Avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada CAS'ın kararını adaletsizlik olarak nitelendiren Platini, “ceza bir sonraki başkanlık seçimine adaylığımı koymama mani oluyor. Milli federasyonlarla anlaştığımız üzere İsviçre mahkemelerinde hak arayabilmek için görevimden ayrılıyorum” ifadelerini kullandı. Platini, 2007’de İsveçli Lennart Johansson’un yerine bu göreve seçilmişti.

60 yaşındaki Platini FIFA eski başkanı Joseph Blatter ile birlikte FIFA tarafından 8 yıl cezaya çarptırılmış daha sonra bu ceza 6 yıla indirilmişti. FIFA, 2011 yılında Blatter tarafından UEFA başkanına FIFA bütçesinden 2 milyon İsviçre Frangı ödenmesinin hukuka aykırılığına hükmetmişti.

FIFA eski başkanı Blatter'in CAS'a yaptığı itiraz başvurusu ise bu ay sonlarında değerlendirmeye alınacak.