-CAS'TAN ALMAN YÜZÜCÜ SCHOEBER'E ŞOK FRANKFURT (A.A) - 26.11.2010 - Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), testosteron seviyesinin yüksek çıkması nedeniyle 1 yıl müsabakalardan men edilen Alman yüzücü Sonja Schoeber'in cezasını 2 yıla çıkarttı. CAS'ın açıklamasında, Almanya Yüzme Federasyonu'nun testosteron seviyesi yüksek çıkan Schoeber'i yarışlardan 1 yıl men ettiği hatırlatıldı. Açıklamada, Almanya ulusal dopingle mücadele kurumunun cezanın 2 yıla çıkarılmasını istediği ve CAS'ın bu talebi kabul ederek Schoeber'in cezasını 2 yıla çıkardığı belirtildi. Sonja Schoeber, doping yaptığı iddialarını reddetmiş, 14 yaşından beri anormal hormon seviyelerine sahip olduğunu söylemişti.