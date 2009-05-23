Cassell emekli oldu



Sam Cassell, Washington Wizards'da Flip Saunders'ın yardımcılığını yapacak.



15 yıllık NBA kariyerinde üç NBA şampiyonluğu bulunan Sam Cassell, emekliliğini açıkladı. Houston, Phoenix, Dallas, New Jersey, Milwaukee, Minnesota, Los Angeles Clippers ve Boston formalarını terleten Cassell, 993 maçta 15.7 sayı ve 6 asist ortalamaları tutturmuştu. 1994 ve 1995’te Houston ile şampiyonluk yaşayan Cassell, geçtiğimiz sezon da Boston ile kupa kaldırmıştı.



39 yaşındaki Cassell, kariyerine Washington Wizards’ın yardımcı antrenörü olarak devam edecek. Eski antrenörü Flip Saunders’ın yardımcılığını yapacak olan Cassell, eski Minnesota koçu Randy Wittman ile birlikte Washington Wizards’ın teknik kadrosuna katıldı.



“Bu ligde geçirdiğim 15 yılın ardından oyuncu olarak tüm hayallerimi gerçekleştirdim” diyen Cassell, artık antrenörlük yapacağını belirtti. “Şimdi tüm öğrendiklerimi yeni gelenlere ileteceğim için heyecanlıyım. Washington Wizards çok yetenekli bir kadroya sahip ve yeni kariyerime başlamak için harika bir yer.”



