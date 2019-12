Casper Aidata'yı bünyesine kattı

Yurtdışına açılma hedefi koyan Casper Bilgisayar büyüme hamlesi kapsamında Aidata'yı satın aldı.Anlaşmanın önümüzdeki günlerde basına açıklanması bekleniyor.



İki yıl önce 40 milyon dolarlık yatırımla Avrupa ve Ortadoğu'nun en büyük bilgisayar fabrikasını kuran Casper, aynı sektörde faaliyet gösterdikleri rakibi Aidata'yı satın aldı.



2013 hedefini 1 milyon adet üretim ve yurtdışına açılma olarak belirleyen Casper'ın büyüme hamlesi kapsamında yaptığı satın alma sektörde büyük ses getirdi. Casper Yönetim Kurulu Başkanı Altan Aras Fakılı da satın almayı doğrulayarak, geniş açıklamayı daha sonra yapacaklarını söyledi.



Sektörde büyük küçük tüm firmaların gündemine oturan anlaşmanın duyurusunun önümüzdeki günlerde yapılacağı öğrenildi. Anlaşmanın Casper'ın üretim gücü ile Aidata'nın pazarlama gücünün birleştirilmesi amacıyla yapıldığı ve sinerji yaratacağı belirtiliyor. Yapılan anlaşma sonucunda Casper markasının üst marka olarak konumlandırılması da planlanıyor.



Aidata ilk yerli PC

Türkiye' de bilgi teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren Aidata Bilgisayar, 1986 yılında Boğaziçi Bilgisayar bünyesinde üretilmeye başlandı. Firma Türkiye'nin ilk yerli PC markası olmasının yanı sıra, IT sektöründe zincir mağazacılık uygulamasını da ilk başlatan firma olarak biliniyor. 2000 yılına kadar Boğaziçi Bilgisayar bünyesinde hizmet veren Aidata, geçen yıllarda ismini Aidata Bilgisayar Sistemleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi olarak değiştirmişti. Ayazağa'da üretim yapan Aidata, 2005 yılının başında üretim kapasitesini 5 kat arttırdı. Firma 400'ü aşkın yetkili satıcı ve perakende kanalı ile tüketiciye ulaşıyor.



Casper üretim devi



İki idealist mühendis tarafından kurulan Casper'ın kuruluş hikayesi ise 1991 yılında başlıyor. Şu anda 65 Casper Store ve 1200'ün üzerinde satış ve servis noktası olan Casper özellikle üretim gücü ile dikkat çekiyor. Firma Avrupa ve Ortadoğu'nun en büyük bilgisayar üretim tesislerinden birine sahip. 2007 yılında açılan tesise 40 milyon dolar yatırım yapan Casper, burada saatte 600, günde 5 bin, ayda 100 bin, yılda 1 milyon adet bilgisayar üretilebiliyor. Casper, 2013 yılı için koyduğu 1 milyon adet satış hedefine ulaşmak için yurtdışına açılmayı planlıyor. İlk etapta çevre ülkelere açılmayı planlayan firmanın hedefinde Kuzey Irak, Gürcistan ve Suriye gibi ülkelerde bulunuyor.



Bilişim pazarı her yıl yüzde 10 büyüyüyor



Türkiye'de her yıl yüzde 10 büyüyen bilişim pazarının 2008 yılı rakamlarına göre büyüklüğü 19.1 milyar euroya ulaştı. Bu rakam içinde telekom pazarının büyüklüğü 14 milyar euro. Bilgi teknolojileri pazarı içinde yer alan donanım pazarının büyüklüğü ise 2008 yılında yüzde 17 büyüyerek 3.7 milyar euroya ulaştı.