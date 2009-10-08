Casper Aidata'yı bünyesine kattı

Yurtdışına açılma hedefi koyan Casper Bilgisayar büyüme hamlesi kapsamında Aidata'yı satın aldı.Anlaşmanın önümüzdeki günlerde basına açıklanması bekleniyor.
İki yıl önce 40
milyon dolarlık yatırımla Avrupa ve Ortadoğu'nun en büyük bilgisayar
fabrikasını kuran Casper, aynı sektörde faaliyet gösterdikleri rakibi
Aidata'yı satın aldı.
2013 hedefini 1 milyon adet üretim ve
yurtdışına açılma olarak belirleyen Casper'ın büyüme hamlesi kapsamında
yaptığı satın alma sektörde büyük ses getirdi. Casper Yönetim Kurulu
Başkanı Altan Aras Fakılı da satın almayı doğrulayarak, geniş
açıklamayı daha sonra yapacaklarını söyledi.
Sektörde büyük
küçük tüm firmaların gündemine oturan anlaşmanın duyurusunun önümüzdeki
günlerde yapılacağı öğrenildi. Anlaşmanın Casper'ın üretim gücü ile
Aidata'nın pazarlama gücünün birleştirilmesi amacıyla yapıldığı ve
sinerji yaratacağı belirtiliyor. Yapılan anlaşma sonucunda Casper
markasının üst marka olarak konumlandırılması da planlanıyor.
Aidata ilk yerli PC
Türkiye' de
bilgi teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren Aidata Bilgisayar,
1986 yılında Boğaziçi Bilgisayar bünyesinde üretilmeye başlandı. Firma
Türkiye'nin ilk yerli PC markası olmasının yanı sıra, IT sektöründe
zincir mağazacılık uygulamasını da ilk başlatan firma olarak biliniyor.
2000 yılına kadar Boğaziçi Bilgisayar bünyesinde hizmet veren Aidata,
geçen yıllarda ismini Aidata Bilgisayar Sistemleri Ticaret ve Sanayi
Anonim Şirketi olarak değiştirmişti. Ayazağa'da üretim yapan Aidata,
2005 yılının başında üretim kapasitesini 5 kat arttırdı. Firma 400'ü
aşkın yetkili satıcı ve perakende kanalı ile tüketiciye ulaşıyor.
Casper üretim devi
İki
idealist mühendis tarafından kurulan Casper'ın kuruluş hikayesi ise
1991 yılında başlıyor. Şu anda 65 Casper Store ve 1200'ün üzerinde
satış ve servis noktası olan Casper özellikle üretim gücü ile dikkat
çekiyor. Firma Avrupa ve Ortadoğu'nun en büyük bilgisayar üretim
tesislerinden birine sahip. 2007 yılında açılan tesise 40 milyon dolar
yatırım yapan Casper, burada saatte 600, günde 5 bin, ayda 100 bin,
yılda 1 milyon adet bilgisayar üretilebiliyor. Casper, 2013 yılı için
koyduğu 1 milyon adet satış hedefine ulaşmak için yurtdışına açılmayı
planlıyor. İlk etapta çevre ülkelere açılmayı planlayan firmanın
hedefinde Kuzey Irak, Gürcistan ve Suriye gibi ülkelerde bulunuyor.
Bilişim pazarı her yıl yüzde 10 büyüyüyor
Türkiye'de
her yıl yüzde 10 büyüyen bilişim pazarının 2008 yılı rakamlarına göre
büyüklüğü 19.1 milyar euroya ulaştı. Bu rakam içinde telekom pazarının
büyüklüğü 14 milyar euro. Bilgi teknolojileri pazarı içinde yer alan
donanım pazarının büyüklüğü ise 2008 yılında yüzde 17 büyüyerek 3.7
milyar euroya ulaştı.