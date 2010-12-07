-CASİLLAS'TAN SEVGİLİSİNE CANLI YAYINDA ÖPÜCÜK MADRİD (A.A) - 11.07.2010 - 2010 Dünya Kupası'nı Hollanda'yı 1-0 yenerek kazanan İspanya'nın kalecisi İker Casillas, gazeteci sevgilisi olan Sara Carbonero'yu canlı yayında öperek şampiyonluğu kutladı. Dünya Kupası'nı kazanmanın heyecanıyla gözyaşlarını tutamayan Casillas, İspanyol Tele 5 kanalında çalışan sevgilisi Sara'nın canlı yayın konuğu olduğu sırada kendini tutamayarak Sara'yı öptü. Bu arada, maç sonrası İspanyol futbolcular tarafından yapılan açıklamalarda, Dünya Kupası kazanmanın "tarifi olmayan bir duygu" olduğunun altını çizerek, kupayı tüm İspanya'ya adadılar. Teknik direktör Vİcente Del Bosque de maç sonrasında İspanyol televizyonlarına verdiği demeçlerde, "Bu kupa, 23 futbolcunun hakkı. 50 gündür birlikteyiz ve hiçbir sorun yaşamadık, bu futbolculardan gurur duymamız gerek. İspanya için biçilmez bir değerleri var" dedi. "Çok zor bir maç oldu, ama futbolcularımız mükemmeldi. Hollanda da gol atabilirdi, ama bizim net 4 pozisyonumuz oldu" diyen Del Bosque, "Casillas'ın önemli kurtarışları ve Hollanda'nın geriye çekilmeye başlamasıyla, üstün bir futbol sergilediklerini" belirtti. Öte yandan, tarihinde ilk defa Dünya Kupası finali oynayan ve kazanan İspanya Milli Takımı, yarın Madrid'e gelecek. Madrid'de kahraman olarak karşılanacak olan İspanyol futbolcular için özel bir kutlama yapılacak.