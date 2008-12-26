Casillas'ın yeni yıl umudu



Iker Casillas, Real Madrid taraftarlarına yolladığı yeni yıl mesajında 2009'da çok daha iyi bir takım izleyeceklerini belirtti.



Sezona kötü bir başlangıç yapan ve lider Barcelona’nın 12 puan gerisinde ilk yarıyı tamamlayan Real Madrid’in kalecisi Casillas, 2009 senesinin çok daha farklı olacağını söyledi.



Kulübün resmi internet sitesine konuşan Casillas, Real taraftarlarına yolladığı yeni yıl mesajında; “Herkese Mutlu Noeller ve mutlu seneler diliyoruz, özellikle de taraftarlarımıza. 2009 senesinin bütün Madridliler için unutulmaz olmasını umuyorum,” dedi.



Bu arada, şüphesiz ki 2008 senesi Casillas’ın kariyerinin en başarılı senelerinden biri. Real Madrid’in 31. şampiyonluğunu yaşayan başarılı kaleci, 2008 Avrupa Şampiyonasında da İspanya Milli takımıyla şampiyonluk yaşadı ve çeyrek finalde oynadıkları İtalya maçında kurtardığı penaltıyla da herkesin takdirini topladı.



Son zamanlarda kötü bir performans sergileyen tecrübeli kaleci, oynadığı son iki maç olan Barcelona ve Valencia maçlarında tekrardan eski formunu yakaladığını gösterdi.



Casillas yeni senede oynacakları ilk maç olan Villareal karşısında da kaldığı yerden devam etmek istiyor.

