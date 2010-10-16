-CASILLAS'IN SEVGİLİSİ OLDU, ŞANSI AÇILDI MADRİD (A.A) - 16.10.2010 - İspanya Milli Takımı'nın ve Real Madrid'in kaptanı Iker Casillas'ın sevgilisi olarak ünlenen spor muhabiri Sara Carbonero, kazandığı paralarla da ilgi çekmeye başladı. 26 yaşında olan ve Dünya Kupası finalinde İspanya'nın kupayı kaldırmasından sonra Casillas'ın canlı yayında dudağından öptüğü Sara Carbonero, İspanyol basınınca ''sporun altın kızı'' olarak gösteriliyor. Madrid'deki Complutense Üniversitesi'nde İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde okuyan ve 5 yıl önce stajer olarak Marca radyosunda işe başlayan Sara, kısa sürede İspanya'nın en çok para kazanan spor muhabiri oldu. Casillas ile birlikte olmadan önce La Sexta televizyonunda spor muhabirliği yapan Sara, güzelliğinin yanı sıra başarılı gazeteciliğiyle yılda 20 bin avroya yakın para kazanıyordu. Ancak Sara'nın hayatı İspanyol kalecinin sevgilisi olduktan sonra değişti. İlk olarak maaşına iki kat zam alan Sara, daha sonra Dünya Kupası için Tele5 televizyonuna transfer oldu. 26 yaşında olmasına ve sadece spor muhabirliği yapmasına rağmen Tele5'de yılda net 100 bin avro kazandığı belirtilen Sara Carbonero ayrıca reklam yıldızı da olmaya başladı. Şampuan firması Pantede'den reklam filmleri için 120 bin avro, spor giyim firması Puma'nın bir açılışına katılmak için 12 bin avro, Casillas ile birlikte tatile gittikleri Amerika'dan özel fotoğraflarının yayınlaması için Hola dergisinden 50 bin avro aldığı yönünde İspanyol basınına haberleri yansıyan Sara'nın, Tele5'teki bir magazin programına konuk olmak için de yayın başına 1000 avro aldığı belirtiliyor.