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Spor

Casillas'a disiplin kesiği!

36 yaşındaki file bekçisi, 166 kez ile Şampiyonlar Ligi'nde en çok forma giyen futbolcu unvanını elinde bulunduruyor

21 Ekim 2017 12:28

Beşiktaş'ın yer aldığı Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki rakiplerinden Porto'da as kaleci ve kaptan Iker Casillas, disiplinsiz hareketleri ve cep telefonu yasağına uymadığı gerekçesiyle Leipzig maçında kadro dışı bırakıldı.

Portekiz basınında yer alan haberlere göre İspanyol kaleci, cep telefonu yasağına uymaması ve disiplinsiz davranışları sebebiyle ilk 11'deki yerini kaybetti.

Porto'nun kamplarında cep telefonunun belli zamanlarda serbest olduğu ancak İspanyol kalecinin her an telefonla ilgilendiği kaydedildi.

Ayrıca Casillas'ın antrenmanlarda az çalıştığı ve kaleci antrenörünün kendisinden şikayetçi olduğu ileri sürüldü.

36 yaşındaki file bekçisinin ayrıca takımının Paços De Ferreira ile oynayacağı maçta da ilk 11'de yer almayacağı belirtildi.

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