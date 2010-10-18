-CASİLLAS, REAL MADRİD'İN TARİHİNE GEÇTİ MADRİD (A.A) - 18.10.2010 - İspanya'nın Real Madrid takımının kalecisi İker Casillas, takımın tarihinde en çok forma giyen 10 oyuncu arasına girdi. La Liga'nın 7. haftasında Malaga deplasmanında Real Madrid'deki 527. maçına çıkan Casillas, Roberto Carlos'un maç sayısını egale ederek takımda en çok forma giyen 10 oyuncudan biri oldu. İspanyol Marca gazetesinin haberinde 29 yaşındaki Casillas'ın bundan sonraki hedefinin takımda 559 kez forma giyen Pirri'yi geçmek olduğu belirtildi. Marca'ya göre Real Madrid tarihinin en çok forma giyen 10 oyuncusu söyle: 1- Manuel Sanchis (712 maç) 2- Raul (655 maç) 3- Santillana (643 maç) 4- Francisco Gento (605 maç) 5- Fernando Hierro (598 maç) 6- Jose Antonio Camacho (577 maç) 7- Michel (560 maç) 8- Pirri (559 maç) 9- Roberto Carlos (527 Maç) 10- İker Casillas (527 Maç)