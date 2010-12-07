-CASİLLAS KUPADA 433 DAKİKA GOL YEMEDİ JOHANNESBURG (A.A) - 12.07.2010 - Dünya Kupası şampiyonu İspanya'nın kalecisi ve kaptanı İker Casillas, kupada 433 dakika gol yemeyerek, dünya kupalarında en uzun süre gol yemeyen İspanyol kaleci oldu. Bu kupada 2. tur maçlarından itibaren hiç gol yemeyen Casillas, Hollanda ile oynanan ve 120 dakika oynanan finalde gol yemedi. Bu alanda eski İspanya rekoru 1950'deki İspanyol kaleciler Ignacio Eizaguirre ve Antonio Ramallets'e aitti. İki kaleci İspanya'nın 4. olduğu 1950'deki kupada 282 dakika gol yememişti. Casillas, kupada son olarak Şili ile oynanan ve 2-1 İspanya'nın kazandığı Şili maçında gol yedi. Dünya Kupalarında gol yememe rekoru, 559 dakika ile İsviçreli kaleciler Zuberbhuler ve Benaglio'ya ait. Dünya Kupası'nda H Grubu'nda Şili'ye son maçta 1-0 yenilen İsviçre Milli Takımı, Dünya Kupaları tarihinin en uzun süre gol yememe rekorunu kırmıştı. Maçı 75. dakikada yediği golle 1-0 kaybeden İsviçre, 559 dakika gol yemeyerek bu alanda İtalya'ya ait olan rekoru ele geçirmişti.