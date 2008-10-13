Casillas kaleyi kapattı





Kimileri en iyi atağın defans yapmak olduğunu söyler. Milli Takım olarak yeni bir rekora imza atan İspanyollar uzun süredir kalelerini gole kapattı.



İspanya'nın Euro 2008'deki başarısından sonra övügünün büyük kısmını forvet ve orta saha oyuncuları almıştı. Fakat defansta yarattıkları mucize unutulmamalı. Dün akşam oynanan karşılaşmada Estonya karşısında 3 bulan İspanya kalesinde de gol görmedi ve bu maçla birlikte yeni bir İspanya rekoruna imza attılar.



Önceki rekor Mart 1992 ile Ocak 1993 arasında kalede gören yapan Francisco Buyo, Andoni Zubizareta ikilisine aitti. Şimdi ise rekor Casillas ve Pepe Reina'nın elinde ve İspanyollar Belçika karşısında bu süreyi daha da uzatabilirler.



25 maçtır kaybetmeyen İspanya, son 709 dakikadır kalelerini gole kapattılar. İspanya en son Euro 2008 grup maçlarında Angelos Charisteas'dan gol yemişti. Bu maçtan sonra İspanya şu skorları alarak rekora imza attı. İtalya(0-0), Rusya(3-0), Almanya(1-0), hazırlık maçında Danimarka(1-0), Bosna(1-0), Ermenistan(4-0), Estonya(3-0)



