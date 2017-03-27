CAS, Trabzonspor'un başvurusunu reddetti

Fenerbahçe'ye Yargıtay'dan sonra bir iyi haber de CAS'tan geldi. Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Trabzonspor'un şike davasıyla ilgili başvurusunu reddetti.

Fenerbahçe'den resmi açıklama

Sarı-Lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "CAS, Trabzonspor’un Fenerbahçe aleyhine yaptığı başvuruyu reddetti. UEFA'ya yaptığı itirazdan olumlu sonuç alamayan ve Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvuran Trabzonspor Kulübü'nün itirazı reddedildi. Trabzonspor, UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'na, Fenerbahçe ve TFF hakkında şikâyet başvurusunda bulunmuştu. UEFA Temyiz Kurulu'na yaptığı başvurudan da olumlu sonuç alamayan Trabzonspor, konuyu CAS'a götürmüştü. CAS ise Trabzonspor’un Fenerbahçe aleyhine yaptığı başvuruyu reddetti." ifadeleri kullandı.