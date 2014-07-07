CAS, Sivasspor ile Eskişehirspor’un cezalarını onadı

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Eskişehirspor ve Sivasspor'un şike davasından dolayı aldıkları Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) organizasyonlarından 1 yıl men edilmesi kararını onadı.

Eskişehirspor ve Sivasspor kulüplerince UEFA'nın verdiği "Avrupa Ligi'nden 1 yıl men cezası kararı"na karşı yapılan itiraz ise, CAS tarafından reddedildi.

Hoşcan: Hukukçularımızı çağırdık kararı değerlendireceğiz

Hürriyet’te yer alan habere göre, kararın açıklanmasının ardından NTV Spor kanalına bağlanan Eskişehirspor Başkanı Mesut Hoşcan kararı değerlendirdi. Hoşcan karardan dolayı büyük üzüntü duyduklarını söylerken, kulübe ceza verilirken suçu işlediği iddia edilen bireylerin başka kulüplerde görevlerine devam etmesinin UEFA'nın açmazı olduğunu belirtti. Hoşcan şunları söyledi:

"Tabii ki çok üzgünüz. Gerek UEFA gerek CAS'da yaptığımız onurlu mğcadele sonrasında CAS cezamımzı onadı. UEFA kararlarında da aksayan durumlar olabiliyor. Biz savunmamızda eğer bir suç varsa sucu işleyenlerle ilgili olarak bireysel olarak ceza verilmesi gerektiğini belirtmiştik. Ayrıca bu cezalara neden olan bireylerin de başka yerlerde çalışmaya devam etmesinin UEFA'nın yanlışı olduğunu söylemiştik.

Sivasspor'a da geçmiş olsun diliyorum.

Hukuksal olarak CAS dışında başka durumlar varsa değerlendireceğiz. Hukukçularımızı çağırdık, bakacağız..."

Bölükbaşı: Hazırlıklarımız başladı



Sivasspor'un yerine Kardemir Karabükspor, Eskişehirspor'un yerine ise Bursaspor UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. Buna göre Bursaspor, üst üste 5. kez Avrupa'ya çıkma hakkını elde etti.



Bursaspor Kulübü Başkanı Recep Bölükbaşı, "Bize UEFA'dan Avrupa Ligi için gelen davette söylediğim gibi düşüncelerim değişmedi. Sivasspor ve Eskişehirspor için gerçekten Avrupa'ya gidemedikleri için üzüldüm. TFF tarafından bize UEFA Avrupa Kupaları için davet gelmişti. Bu nedenle çalışmalara bir hafta önce başlamıştık. Bize verilen Avrupa görevini en iyi şekilde yerine getirmek istiyoruz" dedi.