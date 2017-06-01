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Spor

CAS onayladı; Atletico Madrid 2018'e kadar transfer yapamayacak

Atletico Madrid'in transfer yasağının sebebi uluslararası genç oyuncuların transferlerinde yapmış olduğu ihlaller

01 Haziran 2017 17:28

CAS'da devam eden davasında Atletico Madrid'in transfer yasağı kararını onayladı. Karara göre İspanyol ekibi Ocak 2018 tarihine kadar transfer yapamayacak. 

Atletico Madrid'in transfer yasağı sebebi ise uluslararası genç oyuncuların transferlerinde yapmış olduğu ihlaller. İspanyol kulübü internet sayfalarından yapmış oldukları açıklamada kararın adil olmadığını belirtti. Alınan bu karar sonrası Atletico Madrid bu yaz transfer yapsa bile Ocak 2018'den önce o oyuncuları oynatamayacak. Gelecek sezon içinde Atletico Madrid'de kalacağını açıklayan teknik direktör Diego Simenone'nin bu karar sonrası ne yapacağı da İspanyol basınında konuşulmaya başlandı.

 

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