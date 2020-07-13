CAS, Manchester City'e verilen men cezasını kaldırdı

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), UEFA'nın finansal fair play kurallarına uymadığı gerekçesiyle İngiliz ekibi Manchester City'ye verdiği 2 sezon Avrupa kupalarından men kararını kaldırdı.

CAS'tan yapılan açıklamada, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu tarafından 2012-2016 yıllarındaki finansal kuralların ihlal edildiği gerekçesiyle Manchester City'ye verilen Avrupa kupalarından 2 sezon men kararının kaldırıldığı kaydedildi.

CAS, Manchester temsilcisine verilen 30 milyon Euro para cezasını da 10 milyon Euro'ya indirdi.

Liverpool'un ardından ligi ikinci sırada bitirmeyi garantileyen Manchester City, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak.

UEFA, 14 Şubat'ta Manchester City Kulübüne finansal fair play kurallarına uymadığı gerekçesiyle 2020-2021 ile 2021-2022 sezonları için Avrupa kupalarından men ve 30 milyon Euro para cezası verildiğini duyurmuştu. Manchester City Kulübü ise karara itiraz ederek CAS'a başvurmuştu.