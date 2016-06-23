CAS, Galatasaray’ın Avrupa’dan men cezasına itirazını reddetti

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) Galatasaray'ın Avrupa kupalarından 1 yıl men cezasına itirazını reddetti.

Galatasaray Kulübü, UEFA’nın verdiğiş Avrupa kupalarından 1 yıllık men cezası için CAS’a yaptığı başvurudan istediği sonucu alamadı.



Sarı-kırmızılı takım, CAS’ın itirazı kabul etmediğini duyurdu. Böylelikle Galatasaray gelecek sezon resmen Avrupa’da olmayacak ve sarı-kırmızılılar yerine bu sene UEFA Avrupa Ligi'ne Galatasaray yerine Osmanlıspor gidecek.

Galatasaray Kulübü'nden açıklama

Galatasaray Kulübü’nün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle; “UEFA Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Yargı Komisyonu’nun, “Kulübümüzün 2012-2013, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında mali kriterlere uymadığı gerekçesiyle 1 yıl süreyle UEFA turnuvalarından men edilmesi” yönündeki kararına, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ’nin 11 Mart 2016 tarihinde Court of Arbitration For Sport’a (CAS) yapmış olduğu itiraz başvurusunun reddedildiği tarafımıza bildirilmiştir.



Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Galatasaray Sportif AŞ”