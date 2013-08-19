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Spor

CAS, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın UEFA duruşma tarihlerini duyurdu

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi, UEFA ile hızlı yargılama konusunda anlaşan kulüplerden Beşiktaş'ın duruşmasının yarın, Fenerbahçe'nin ise 21 ve 22 Ağustos tarihlerinde yapılacağını açıkladı

19 Ağustos 2013 21:07

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ile hızlı yargılama konusunda anlaşan kulüplerden Beşiktaş'ın duruşması yarın, Fenerbahçe'nin ise 21 ve 22 Ağustos tarihlerinde İsviçre'nin Lozan kentinde yapılacak.

CAS prosedürü doğrultusunda kamuoyuna kapalı olarak gerçekleşecek duruşmalara, kulüp temsilcileri katılacak.

Fenerbahçe ile ilgili kararın 28, Beşiktaş ile ilgili kararın ise 30 Ağustos'ta verilmesi bekleniyor.

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