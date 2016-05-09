Futboldan men cezası 4 yıla indirilen Platini, UEFA Başkanlığı'ndan istifa etti

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi, (CAS) Michel Platini’nin FIFA’dan aldığı futboldan 8 yıl men edilme cezasını 4 yıla indirdi. Platini, kararın açıklanmasının ardından UEFA Başkanlığı'ndan istifa ettiğini duyurdu.

Dünya Kupası’nın canlı yayın haklarının satışında usulsüzlük yapmakla suçlanan Blatter ve FIFA’dan 2011 yılında aldığı 2 milyon Dolar için belge gösteremeyen Platini, 8 yıl tüm futbol organizasyonlarından men edilmişti. Cezanın iptali için CAS’a başvuran Platini için cezanın 4 yıla indirilmesi kararı verildi.

France 24'te yer alan habere göre, Platini, kararın ardından UEFA Başkanlığı'ndan istifa ettiğini duyurdu.

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