T24 LogoT24 Logo
Spor

Futboldan men cezası 4 yıla indirilen Platini, UEFA Başkanlığı'ndan istifa etti

Platini, 8 yıl futboldan men cezası almıştı

09 Mayıs 2016 15:03

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi, (CAS) Michel Platini’nin FIFA’dan aldığı futboldan 8 yıl men edilme cezasını 4 yıla indirdi. Platini, kararın açıklanmasının ardından UEFA Başkanlığı'ndan istifa ettiğini duyurdu.

Dünya Kupası’nın canlı yayın haklarının satışında usulsüzlük yapmakla suçlanan Blatter ve FIFA’dan 2011 yılında aldığı 2 milyon Dolar için belge gösteremeyen Platini, 8 yıl tüm futbol organizasyonlarından men edilmişti. Cezanın iptali için CAS’a başvuran Platini için cezanın 4 yıla indirilmesi kararı verildi.

France 24'te yer alan habere göre, Platini, kararın ardından UEFA Başkanlığı'ndan istifa ettiğini duyurdu.

 

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER

michel platinifutboldan men4 yılhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24