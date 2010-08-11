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CARVALHO, REAL MADRID'DE ANKARA (A.A)

11 Ağustos 2010 13:25

-CARVALHO, REAL MADRID'DE  ANKARA (A.A) - 11.08.2010 - Chelsea'nin savunma oyuncusu Ricardo Carvalho'nun Real Madrid'e transferi kesinleşti. Chelsea kulübünden yapılan açıklamada, Portekizli oyuncunun transferi konusunda iki kulüp arasında tüm şartlarda anlaşma sağlandığı bildirildi. Açıklamada, İspanyol kulübüyle Carvalho arasında anlaşma sağlanmasının ve futbolcunun sağlık muayenesinin ardından transferin tamamlanacağı belirtildi. Real Madrid'den yapılan açıklamada da 32 yaşındaki futbolcuyla iki yıllık anlaşma imzalanacağı ifade edildi. Carvalho, yeni sezonda Real Madrid'in hocalığını yapacak Joce Mourinho'nun eski öğrencisi. Futbolcu, hem Porto'nun, hem de Chelsea'nin başındayken Jose Mourinho ile çalışmıştı. Real Madrid'in, futbolcu için 6,5 milyon sterlin civarında bir ödeme yapacağı belirtiliyor.

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