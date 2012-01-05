-Carvalhal'dan Beşiktaş taraftarına teşekkür İSTANBUL (A.A) - 04.01.2012 - Beşiktaş Teknik Direktörü Carlos Carvalhal, Eskişehirspor karşısında iyi bir maç çıkardıklarını ve güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi. Carvalhal, 2-0 kazandıkları maç sonrası katıldığı basın toplantısında, güvenli bir maç oynadıklarını belirterek, ''Güvenli derken, rakibe fazla pozisyon şansı vermeden, pozisyonlar bulduk. Bugün karşılaştığımız rakibin son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberliği vardı. Bizim 2 puan arkamızdaydılar. Zorlanacağımızı biliyorduk ve maç kolay geçmedi. Kalecileri de çok iyi bir performans gösterdi'' diye konuştu. İyi bir galibiyet aldıklarını vurgulayan Carvalhal, ''Bu galibiyette taraftarın da rolü büyüktü, onlara teşekkür ediyorum. Maçın sonunda da herkes buradan mutlu bir şekilde ayrılıyor, çünkü güzel bir galibiyet aldık'' şeklinde konuştu. Zorlu maç trafiği içine gireceklerinin belirtilmesi üzerine Carvalhal, ''Tamamen hazırız ve kimseye de kolaylık gösterecek durumda değiliz'' dedi. Tayfur Havutçu'nun Beşiktaş'a dönmesiyle ilgili bir soruya Carvalhal, şöyle yanıt verdi: ''Tayfur hocanın bizimle birlikte olması benim için büyük bir mutluluk. Bu takım içinde hepimizin görevleri var. Herkes bu görevinde Beşiktaş'a yararlı olmaya çalışıyor. Herkes de görevinin bilincinde. Herkes özveriyle çalışıyor. Tayfur, Beşiktaş için çok önemli bir figür, yeniden bizimle olması çok mutluluk verici.'' Beşiktaş Futbol Genel Direktörü Tayfur Havutçu da Eskişehirspor'u yenerek ikinci yarıya galibiyetle başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Havutçu, maç sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ikinci yarının ilk karşılaşmalarının genelde zor geçtiğini belirterek, ''İkinci yarıya galibiyetle başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün dirençli bir takıma karşı mücadele ettik. Güzel mücadele oldu'' dedi. -Keyifli bir maçtı- Eskişehirspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş ile oynadıkları karşılaşmanın futbol adına güzel bir maç olduğunu söyledi. Yanal, 2-0 yenildikleri karşılaşma sonrasında katıldığı basın toplantısında, Beşiktaş'ı aldığı galibiyet nedeniyle kutlarken, ''Maç içinde top bize geçtikten sonra rakibe çabuk verdik. Gol yedikten sonra risk almaya başlamıştık ve son dakikada bu riskin arkasından skor 2-0 oldu. Top bizdeyken daha iyi oynamalıyız. Orta alan ve hücum oyuncularının biraz daha oyun içinde olması gerekiyor. Rakibi kutluyorum keyifli bir maçtı. Futbol adına güzel bir maç oldu'' ifadelerini kullandı. Uzun bir aradan sonra teknik direktör olarak sahaya çıkmasıyla ilgili olarak da, ''Alanın içinde olmak inanılmaz keyifli, güzel bir atmosfer vardı. Maç adına güzel bir başlangıç yaptık ama skor adına değil. Eskişehirspor'un daha iyi sonuçlar alacağına inanıyorum'' dedi. Skor üretmekte sıkıntı yaşadıklarını anlatan Yanal, ''15 gol atmışız. Bunların 7 tanesi de 2 maçta. Skor olarak biraz sıkıntılı gibi gözüküyor. Bunu aşmak lazım. Bu takım zor da olsa maç kazanır. Biz iyi bir takımız, zaman içinde herkes bunu görecek'' şeklinde konuştu.