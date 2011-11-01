-Carvalhal'dan açıklama İSTANBUL (A.A) - 01.11.2011 - Beşiktaş'ın Portekizli teknik direktörü Carlas Carvalhal, siyah-beyazlı takıma gelmeden önce iki çocuğunu trafik kazasında kaybettiği şeklinde basına yansıyan haberleri yalanladı. Kulübün internet sitesinde bir açıklama yapan Carvalhal, ''Birkaç gündür bazı gazetelerde ve internet sitelerinde çocuklarımı kaybettiğim şeklinde haberler yapılmaktadır. Bahsi geçen haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Ailemin de durumu oldukça iyidir. İnsanların hassasiyetlerine de ayrıca teşekkür ederim'' ifadelerini kullandı.