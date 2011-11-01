T24 LogoT24 Logo
Spor

Carvalhal'dan açıklama İSTANBUL (A.A)

01 Kasım 2011 22:52

-Carvalhal'dan açıklama İSTANBUL (A.A) - 01.11.2011 - Beşiktaş'ın Portekizli teknik direktörü Carlas Carvalhal, siyah-beyazlı takıma gelmeden önce iki çocuğunu trafik kazasında kaybettiği şeklinde basına yansıyan haberleri yalanladı. Kulübün internet sitesinde bir açıklama yapan Carvalhal, ''Birkaç gündür bazı gazetelerde ve internet sitelerinde çocuklarımı kaybettiğim şeklinde haberler yapılmaktadır. Bahsi geçen haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Ailemin de durumu oldukça iyidir. İnsanların hassasiyetlerine de ayrıca teşekkür ederim'' ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24