-Carvalhal: Çok iyi hazırlandık İSTANBUL (A.A) - 19.11.2011 - Spor Toto Süper Lig'de bugün yapılacak derbi karşılaşması öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Carlos Carvalhal, karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını belirtirken, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, iki takımın da çok arzulu bir oyun ortaya koyacağını ve sporseverlerin iyi bir maç izleyeceğini söyledi. FİYAPI İnönü Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Beşiktaş-Galatasaray karşılaşması öncesinde siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Carlos Carvalhal, takımının kamp yaptığı BJK Nevzat Demir Tesisleri'nden, teknik direktör Fatih Terim de Florya Metin Oktay Tesisleri'nden, yayıncı kuruluş Lig Tv'nin canlı yayınına katıldı. Carvalhal, ''Çok iyi hazırlandığımız bir maç oldu. Beşiktaş futbolcuları böyle maçları seviyor. Böyle maçlarda, bazen açıkçası, teknik direktörlerin pek bir şey demesine gerek kalmıyor. Oyuncular ne yapmaları gerektiğini biliyorlar'' dedi. Kadro tercihi yaparken kondisyonu iyi ve maçın stratejisine uygun oyuncuları tercih ettiğini belirten Carvalhal, takımına güvendiğini dile getirerek, ''Kadroya aldığımız tüm oyuncular oynamaya hazır ve sahaya çıktıklarını ne yapmaları gerektiğini bilen oyuncular'' diye konuştu. Galatasaray karşılaşmasının kendileri için viraj niteliğinde olan bir maç olduğunu ifade eden Carvalhal, ''Son zamanlarda takımın daha çok takım olduğunu söyleyebiliriz. Futbolcuların çoğunun, kafalarında benlik düşüncesi olsa bile, bir yerden sonra takımı düşünmeye başladıklarını görüyoruz'' dedi. Diğer yandan Carvalhal'ın karşılaşma öncesinde, Fernandes, Edu ve Alves'i kadroya almadığı öğrenildi. -Terim: Sürpriz bir kadro yok Galatasaray ve Beşiktaş'ın yüz yılı aşkın süredir maçlar yaptığını dile getiren Terim, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bu iki çınar yine bu oyunlardan bir tanesini oynayacak. Beşiktaş sahası ve seyircisi bugün sadece bizim değil, Avrupa'nın da kabul ettiği seyirci. Orada oynamak hem zevkli hem keyifli hem de kolay değil. Açıkcası güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Oyuncularımın isteğinden, bakış açısından çok memnunum. Ümit ediyorum ki seyircilerimiz çok keyifli bir maç seyrederler. İki taraf da oynamayı isteyen ve oynayacak oyunculara sahip. Daima golü düşünen ve de keyif vermeyi düşünen iki ekip. Ümit ediyorum bu maçın kazananı biz oluruz ama şartlar ne olursa olsun, keyifli bir maç olacağını düşünüyorum.'' Beşiktaş karşısında sürpriz bir kadro çıkarmayacağını dile getiren Terim, milli takım kadrolarına 13-14 oyuncu verdiklerini hatırlatarak, ''Sakatlıklar, yorgunluklar kaçınılmaz oluyor. Oynamayan arkadaşlarımızı görme arzusu gibi bir durum ortaya çıkıyor. Zorunlu değişiklikler daşında hiç bir antrenör 11'ini değiştirmek istemez. Ancak herkesi de formda tutmak zorundayız. Bu oyunu tüm kadroyla oynamak istiyoruz. O yüzden de değişikliklere başvuruyoruz. Ancak çok önemli bir sürpriz yok'' diye konuştu.