-Carvalhal: Yarın Beşiktaş daha iyi olacak İSTANBUL (A.A) - 14.09.2011 - Beşiktaş Teknik Direktörü Carlos Carvalhal, Maccabi Tel Aviv karşısında, son yaptıkları ve mağlup oldukları Eskişehirspor maçından daha iyi oynayacaklarını söyledi. Carlos Carvalhal, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Portekizli futbolcu Simao Sabrosa ile birlikte düzenlediği basın toplantısında yarın İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımıyla oynayacakları UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Maccabi Tel Aviv maçını, Eskişehirspor karşısında aldıkları mağlubiyetin ardından oynayacaklarını kaydeden Portekizli çalıştırıcı, şöyle konuştu: ''Beşiktaş son oynadığı maçtan daha iyi olacak. Bu maçın diğer bir önemi de mağlubiyetten sonra gelmesi. Benim takımım buna iyi bir cevap vermek için sahada olacak. Kişiler üzerinde konuşmak istemiyorum ama Eskişehir maçı, Simao'nun sakatlıktan sonraki ilk maçıydı. Quaresma da ilk resmi maçını oynadı. Oyuncular oynadıkça açılır. Zaman geçtikçe daha iyi performans sergileyeceklerdir.'' ''Büyük takımlar iki maç üst üste kaybetmemeliler'' diyen Carvalhal, ''Futbolcular bunu biliyor. Böyle durumlarda futbolcuların kazanma isteği daha fazla olur. Yarın bunu sahada göreceğimizden eminim. Bizim için daha farklı bir maç olacak'' dedi. -''Zor maç olacak''- Maccabi Tel Aviv'in kaliteli bir ekip olduğunu ifade eden Carvalhal, şöyle devam etti: ''Takım olarak çok iyi işler yapıyorlar. Çok iyi atağa çıkıyorlar. Evlerinde oynadıkları Panathinaikos maçını 3-0 kazandılar. İleri uçtaki hızlı oyuncularıyla ani ataklarla çıkıyorlar. Atina'da kaybetmelerine rağmen iyi oynadılar. İşimiz kolay değil ama bu zorluklara karşı kendi silahlarımızı ortaya koyacağız. Maçta zorlanacağımızı biliyoruz ama önlemleri alacağız.'' Türkiye ile İsrail arasındaki gerginliğin bu maça nasıl yansıyacağı sorusuna Carvalhal şöyle yanıt verdi: ''Haberleri takip ediyorum. Burada olan şeylerden bilgi sahibiyim. Ancak biz futbol adamları, tek sevgimiz futbola ve bu sevgimiz üzerinde oynamak istiyoruz. Tek düşüncemiz futbol ve bunun dışındakileri düşünmek istemiyoruz.'' Yarın fantastik taraftarlarıyla birlikte olacaklarını kaydeden Portekizli teknik adam, ''Onlarla birlikte kendimizi daha özel hissediyoruz. Bize destek vereceklerdir. Onlardan isteğim her zaman rakiplerine karşı saygılı olmaları. Yarın onların tribünlerde olmaları çok önemli. 12. adamın yarın çok büyük görevi olacak'' şeklinde konuştu. -Guti ve Ernst yok- Carvalhal, sakatlıkları bulunan Guti Hernandez ve Fabian Ernst'in yarın forma giyip giymeyecekleri sorusuna ise, ''Guti, Cumartesi gününden beri idman yapamıyor. Maç kadrosuna girmesi zor. Ernst'in ufak bir problemi vardı. Risk almaya değmeyecek bir problem. Bütün sezon ona ihtiyacımız olacak. Bu maçta yaşayacağımız ciddi sakatlık, canımızı sıkabilir'' yanıtını verdi.