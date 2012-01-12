-Carvalhal: Tur hedefimize ulaştık İSTANBUL (A.A) - 11.01.2012 - Beşiktaş Teknik Direktörü Carlos Carvalhal, Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep Büyükşehir Belediyespor karşısında tur hedeflerine ulaştıklarını söyledi. Carvalhal, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, öncelikle mücadeleyi izlemeye gelen kadın ve çocuk taraftarlara teşekkür ederek, ''Stadımıza gelen genç bayanları, hanımefendileri ve çocukları tebrik ediyorum. İyi destek verdiler. Galibiyette payları vardı. Galibiyeti hem buraya gelen bayanlara, hem de burada olmasalar da tüm bayan taraftarlarımıza armağan etmek istiyorum'' dedi. Maça çıkmadan önce hedeflerinin turu geçmek olduğunu ve bunu başardıklarını ifade eden Portekizli çalıştırıcı, şöyle konuştu: ''Maçın dönüm noktası ilk dakikaydı. İlk dakikadaki gol maçın farklı seyire girmesine neden oldu. Ters etki yarattı. Takım rahatladı. Konsantrasyonumuzu kaybettik. Kolay şekilde maçı geçireceğimizi düşündük. Ama pragmatik olmak gerekiyor. Hedefimize ulaştık.'' -''Gençlere, genç oldukları için kurabiye vermem''- Carvalhal, genç oyunculara kupa mücadelesi olsa da neden fazla şans vermediği yönündeki soruyu ise şu şekilde yanıtladı: ''Bütün maçlar benim için ciddiyet taşıyan maçlardır. Hiçbir genç oyuncuya, genç olduğu için kurabiye vermem. Bütün oyuncular çalışır, çalışmaların sonucunda hak ediyorlarsa sahada yerlerini alırlar. Lig, Avrupa veya kupa fark etmez. Takımın içinde genç-yaşlı ayrımı yoktur. Aynı değerde her oyuncunun şansı var. Kim iyi performans sergiliyorsa onları kullanırız. Aynı hedefe gidiyoruz, ayrım yapmıyoruz.'' -Quaresma'nın durumu- Carlos Carvalhal, sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Quaresma'nın durumunun ise sağlık ekibine sorulması gerektiğini söyledi. Portekizli teknik adam, sağlık ekibinin tedaviyi yürüttüğünü belirterek, ''İşin başında onlar var'' derken, Simao ve Almeida ile ilgili soruyu ise ''Kişiselleştirme yapmıyorum. Hangi maçtan önce kimlere ihtiyacım varsa onları oynatıyorum. En iyi kadroyu sahaya çıkarmaya çalışıyorum. Kimseyle ilgili şikayetim veya memnuniyetsizliğim yok'' diye yanıtladı.