-Carvalhal: Son dakikalardaki oyunla yendik İSTANBUL (A.A) - 19.09.2011 - Beşiktaş teknik direktörü Carlos Carvalhal, Ankaragücü'nü son dakikalardaki iyi oyunlarıyla yenmesini bildiklerini söyledi. Carvalhal, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında, rahat götürdükleri maçı kendi hatalarıyla sıkıntılı bir ana getirdiklerini belirterek, şöyle konuştu: ''1-0 önde maçı götürürken bulduğumuz pozisyonlarla farklı noktalara gidebilirdik. Maçın kontrolü bizdeydi, soyunma odasına farklı skorla gidebilirdik. Maça farklı havayı biraz da biz kazandırdık. Son dakikada oynadığımız oyunla ve Mustafa'nın girişiyle skoru 2-1 yaptık. Veli'nin oyuna girmesiyle güvenliği sağladık. Tekrar atağa çıktık ve durumu 3-1 yaptık. Zaman olsaydı belki daha farklı olurdu.'' -''Dünyanın en iyi seyircisine sahibiz''- Portekizli çalıştırıcı, dünyanın da en iyi seyircisine sahip olduklarını söyledi. Kaliteli oyunculara sahip olduklarını vurgulayan Carvalhal, ''Belki dünyanın en iyi takımına sahip değiliz, ama dünyanın en iyi taraftarına sahibiz. Taraftarlarımız 1-1'den sonra verdikleri destekle itici güç oldular'' dedi. Yoğun bir dönem geçirdiklerini kaydeden Carlos Carvalhal, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Üst üste maçlar oynuyoruz. Rakibiniz bir gün daha fazla dinlense bile bu haksızlık oluyor. Ama bunun farkındayız. Bunun önlemlerini alıyoruz. Sezon genelinde sıkışık bir takvim var. Bu dönemler en sıkışık aylar. Hem bizim için hem de Trabzonspor için zorluk teşkil ediyor. İki takım da lig ve Avrupa mücadelesi veriyor. UEFA maçları da kolay değil. Bu mücadeleden sonra tekrar oyuna dönmek de kolay değil. Trabzonspor'da ve Real Madrid'de bu sıkıntıyı gördük. Bu dönemde önemli olan bütün oyuncuların hazır ve moralli olmaları ve sahada en iyisini yapmaları.'' -Ankaragücü'ne destek mesajı- Carvalhal, bugünkü rakipleri Ankaragücü'ne ve teknik direktörünü de destek verdi. Sıkıntılı bir dönem geçiren Ankaragücü'nün çok büyük zorlukları olduğunu anlatan Portekizli teknik adam, ''Ankaragücü'ne ve hocalarına bir şey söylemek istiyorum. Kendilerinin çok büyük zorlukları var. Kısa zamanda bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ancak bir günde her şey değişmiyor'' diye konuştu. -Hakem konusu- Hakem Tolga Özkalfa'ya fazla itiraz ettiği yönündeki soruyu yanıtlayan Portekizli çalıştırıcı, ''O anda reaksiyon gösterirsiniz. Bir saniye sonra unutursunuz. Anlık pozisyonlar vardır. Hakemle sorunum olmadı. Maçın atmosferinde olan şeylerdi. İyi hakemlik yaptı'' ifadelerini kullandı. Guti'nin kadroda olmaması ve bir sorunun olup olmadığı yönündeki soruyu ise Carlos Carvalhal, ''Herhangi bir sıkıntımız yok. Son 2 gün idmanlara çıktı. Maç kadrosuna almak doğru değildi'' diye yanıtladı.