-Carvalhal: Seviyemizi yansıtamadık İSTANBUL (A.A) - 02.02.2012 - Beşiktaş Teknik Direktörü Carlos Carvalhal, Mersin İdmanyurdu karşısında istedikleri seviyeyi yakalayamadıklarını söyledi. Carvalhal, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında, Mersin İdmanyurdu'nu galibiyetten dolayı tebrik ederek, ''Biz kendi seviyemizi sahaya yansıtamadık. Neden olduğunu anlamak lazım. 3 gün önce bir maç oynadık. 3 gün aralıklı maç oynamak tehlikeli'' dedi. Kayserispor karşısında uzun süre 10 kişi oynadıklarını hatırlatan Portekizli çalıştırıcı, şöyle konuştu: ''Bugün saha çok kötüydü. Maçın başında zorunlu değişiklik oldu. İki bekimizi değiştirdik. Özellikle bu bekleri hücumda kullanmayı düşünüyorduk. Onların sakatlanmasıyla fikirlerde değişiklik oldu. Taraftarlarımızın da desteğine ihtiyacımız olduğunu söylemiştim. Bugün tribüne gelen bayan ve çocuklara teşekkür ediyorum. Ancak tabii ki tüm taraftarlar tribünde olsaydı biz de iyi olabilirdik. Şu ana kadar söylediğim her şey gerçek. Mazeret değil. Sonucun sorumluluğu da tamamen bana ait.'' -''Sonuçta 3 puan kaybettik''- Carvalhal, Mersin İdmanyurdu karşısında sadece 3 puan yitirdiklerini ve hedefleri için yollarına devam edeceklerini dile getirdi. Beşiktaş'ın 3 puandan fazlasını kaybetmediğini ifade eden siyah-beyazlı takımın çalıştırıcısı, ''Şampiyonluk için hedeflerimize ilerliyoruz'' dedi. Yenik durumdayken orta sahadan değil de hücumdan oyuncu değiştirmesinin hata olup olmadığı yönündeki soru üzerine Carvalhal, ''Normal şartlar altında olsaydı bu düşünceye hak verebilirdim. Ancak farklı bir ortama ihtiyacımız vardı. Kısa maç trafiği içinde oyuncularımız yoruluyor. Bazı oyuncular diğerlerine göre daha fazla yorgunluk yaşıyor. Değişikliği yaparken bunları göz önüne almalıyız. Bugün orta sahadan oyuncu alsaydık çok tehlikeli olurdu. Orada sadece Ernst ve Necip'in kalması sıkıntı yaratabilirdi. Bütün takımın dengesi adına konuşuyorum'' diye yanıtladı. -Quaresma'nın kırmızı kartı- Mersin İdmanyurdu karşısında kırmızı kart gören Quaresma'nın durumuna değinen Carlos Carvalhal, ''Kendisiyle konuşma fırsatı elde edemedim. Maç içinde pozisyonu net göremedim. Bu olayın neden olduğunu araştırmak lazım. Kendi aramızda yarın bunu sorgulayacağız. Ondan sonra gereken konuşmayı yaparız'' dedi. Carvalhal; Guti ve Fernandes'i kadro dışı bıraktığı gibi Quaresma'yı da kadro dışı bırakmayı düşünüp düşünmediği yönündeki soruyu ise ''Onları kadro dışı bırakmamın nedeni herhangi bir maç içindeki olaydan değildi'' diye yanıtladı. Bu arada Beşiktaş'ta ilk yarıda sakatlanan Hilbert'in sol arka adalesinde, İsmail Köybaşı'nın ise sol karın bölgesinde zorlanma olduğu ve yarın bu iki futbolcunun MR'ların çekileceği öğrenildi.