-Carvalhal: Oyuncularımı tebrik ediyorum TRABZON (A.A) - 27.11.2011 - Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 yenen Beşiktaş'ın teknik direktörü Carlos Carvalhal, ''Oyuncularımı tebrik ediyorum, muhteşem bir iş başardılar'' dedi. Carvalhal, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, dünyanın birçok yerinde finansal sıkıntı yaşandığını belirterek, Beşiktaş'ta da ekonomik sıkıntılar bulunduğu yönünde basında hafta içinde haberler yer aldığını dile getirdi. Bu konuda iki şey söylemek istediğini söyleyen Carvalhal, ''Birincisi ilk olarak oyuncularımı tebrik etmek istiyorum, muhteşem bir iş başardılar, üst düzey profesyonel olduklarını gösterdiler. Beşiktaş taraftarlarının bu takım ile gurur duyduğunu düşünüyorum. Takım içinde gerçekten hiç kimsenin bu sorunun çözüleceğine dair bir endişesi, sıkıntısının olmadığını söyleyebilirim. Birlikte, iyi bir şekilde çalışan bir ekibimiz. Bu nedenle bir sıkıntı yaşamadık. Evet bazı problemler olabilir ama bizim işimiz kendi işimizi sahaya yansıtmak. Bunu da yansıttık, geri kalan problemlerin çözüleceğini düşünüyorum'' ifadelerini kullandı. Beşiktaş'ın Trabzonspor karşısında çok iyi bir varlık gösterdiğini söyleyen Carvalhal, şöyle devam etti: ''Beşiktaş, büyük maçların seviyesinin üzerine çıkarak iyi maç sergiledi. İki takımın pozisyonları vardı. Ancak Beşiktaş, daha çok kontrollü oynamayı tercih eden taraf oldu. Maç berabere bitseydi, son dakikalarda yakaladığımız pozisyonlarla da 'Beşiktaş kazanmalıydı' derdim. Bursaspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve bugünkü Trabzonspor maçıyla dört önemli maçı bitirdik. Genel klasmanda iyi bir pozisyonda olduğumuzu düşünüyorum. Rakiplerimizin birbirleriyle oynayacağı maçlar var. Biz kendi işlerimizi yapmaya devam edip olabildiğince yukarı çıkmak için çaba harcayacağız.'' Hakemlerle ilgili yorum yapmadığını kaydeden Carvalhal, ''Bugünkü maç ile ilgili kendi yorumlarımızı eve gidip televizyondan izleyip karar vereceğiz. Kalpten söylüyorum bugüne kadar Türkiye'de hakemlik seviyesi üst seviyede. O da beni mutlu ediyor'' diye konuştu. Carvalhal, kendisinin Fernandes veya başka oyuncularla problemi olduğunun yazıldığını da belirterek ''Bu söylentileri elimden geldiğince yalanlamaya çalıştım. Fernandes, iyi bir profesyonel. İşini iyi yapıyor, forma giydiği zaman da elinden geleni yapıyor'' diye konuştu. Carvalhal, Almeida'nın da maçta üzerine düşeni yaptığını, daha taze kan olması için Holosko ve Mustafa'yı sahaya sürdüğünü sözlerine ekledi. -İbrahim Toraman'ın açıklaması- Beşiktaş'ın takım kaptanı İbrahim Toraman ise güzel ve zevkli bir maç izlettiklerini belirterek, ''Trabzonspor, güçlü bir ekip. Böyle atmosferde elimizden geleni yapmaya çalıştık. İlk yarı Trabzonspor, baskılı başladı, daha sonra iyiydik. Maçı 2-0, 3-0 kazanabilirdik. Zor deplasmanda 3 puna aldığımız için mutluyuz'' dedi. İbrahim, Burak Yılmaz ile girdiği ikili mücadelede topla elle oynadığı şeklindeki iddialar ile ilgili olarak ise, ''Burak benim çok sevdiğim bir kardeşim. Maçın içinde gergin anlar yaşanabiliyor. O pozisyonda Burak defansın arkasına sızdı. Ben de kademeye girdim. Dönmek isterken top aramızda kaldı elimi kaldırdığımı hiçbir şekilde düşünmüyorum. Hakemin kararı normaldi'' diye konuştu. Ekrem Dağ ise maçın başında zorluk çektiklerini kaydederek, ''Maçın ortalarında hakimiyeti elimize alıp maçı kazandık. Herkes iyi mücadele ettik. 3 puanı aldık, mutluyuz'' dedi. -Quaresma, ilk golünü attı- Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Quaresma, bu sezon ligdeki ilk golünü attı. En son ligde 25 Nisan'da geçen sezonun 30. haftasındaki Konyaspor maçında penaltı golü atan Portekizli oyuncu, bu akşam attığı golle de takımına 3 puanı getirdi.