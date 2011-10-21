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Spor

Carvalhal: Maçın hakkı beraberlikti KIEV (A.A)

21 Ekim 2011 04:43

-Carvalhal: Maçın hakkı beraberlikti KIEV (A.A) - 21.10.2011 - UEFA Avrupa Ligi (E) Grubu'nda, deplasmanda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'e uzatma bölümlerinde yediği golle 1-0 yenilen Beşiktaş'ın teknik direktörü Carlos Carvalhal, maçın hakkının beraberlik olduğunu söyledi. Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Portekizli teknik adam, iki takımın da eşit pozisyonlar bulduğunu belirterek, ''Maçın hakkı beraberlikti. İki takımın da gol pozisyonları vardı. Son dakikada yediğimiz golle maçı kaybettik. İlk yarının ilk bölümlerinde orta sahadaki hatalarla rakibe pozisyon verdik. Maçın hakkı beraberlik olsa da, golü atan maçı kazanıyor. Kiev de golü attı ve maçı kazandı'' dedi. Carvalhal, grupta her takımın hala şansı bulunduğunu ifade ederek, şunları söyledi: ''Halen her şey açık. Bu grubun zorlu bir grup olduğunu söylemiştim. Son maça kadar sonuçların belli olmayacağını düşünüyorum. Bizim ve gruptaki tüm takımların maçları çok önemli hale büründü. Takımımın bugün takım oyunu oynamasından mutlu oldum. Kolektif olarak takımım çok iyi çalıştı. Oyuncularımın istek ve arzularını beğendim. Ligde oynadığımız son maçın üzerine, sahada iyi bir oyun çıkardığımızı düşünüyorum. Amacımız bundan sonra daha iyi kolektif oyun ortaya koymak.''

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