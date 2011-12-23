-Carvalhal: İyi maç çıkardık İSTANBUL (A.A) - 22.12.2011 - Beşiktaş Teknik Direktörü Carlos Carvalhal, Kardemir Karabükspor karşısında iyi maç çıkardıklarını söyledi. Carvalhal, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında rakipleri karşısında özellikle ilk yarıda iyi olduklarını belirterek, ''İyi maç çıkardık ve iyi bir şekilde maçı bitirdik. Güzel galibiyet aldık. Bulduğumuz pozisyonlar nedeniyle skor daha da farklı olabilirdi. Ancak önemli olan 3 puanı almaktı. Onu da başardık'' dedi. Lige başlarken play-off'ta kalacak şekilde ilk dörtte yer almayı hedeflediklerini vurgulayan Portekizli çalıştırıcı, şunları söyledi: ''Play-off'lara kalıp şampiyonluğu belirleyecek mücadelenin içinde yer almak istiyorduk. Düşündüğümüz hedeflerin içindeyiz. UEFA Avrupa Ligi'nde ise ilk aşamada gruplara kalmayı hedefledik. Bunu da başardık. Daha sonra gruplarda başarabiliyorsak lider olmak vardı aklımızda. Bunu da gerçekleştirdik. Ancak her şeyden önemli olan en büyük kazancımız Beşiktaş'ın takım gibi oynaması oldu. Bugün artık takım oyunculardan daha üstün durumda. Bugünlerde oynadığımız yoğun maç trafiği içinde birçok oyuncu değiştiği halde mücadele ruhunun devam etmesiyle önemli sonuçlar aldık.'' -''Enerjimizi tekrar toplayacağız''- Siyah-beyazlı takımın çalıştırıcısı, ikinci yarıyla birlikte enerjilerini tekrar toplayacaklarını ifade etti. Yeni yılda daha kuvvetli olacaklarına dikkat çeken Carvalhal, ''Bunun üstüne devam edeceğiz. 4 arkadaşımız bizimle olacak. Ersan, Quaresma, Simao ve Aurelio bizimle olacak'' dedi. Ligin ikinci yarısında ve yeni yılla birlikte daha kuvvetli ve istekli olmayı arzuladıklarını kaydeden Carlos Carvalhal, taraftarlara da teşekkür ederek, ''Bizi yalnız bırakmadılar. Hep desteklediler. Bundan sonra da desteklerini esirgememelerini istiyoruz'' diye konuştu. Carvalhal, bir diğer sakat oyuncu Bebe'nin durumunun hatırlatılması üzerine, ''Kendisiyle konuştuk. Tedavileri sonucunda şubat ya da mart gibi dönüşü olabilir. Net tarih veremiyoruz. En erken tarih şubat veya mart olacak. Böylece beş oyuncumuz aramıza dönmüş olacak'' dedi. -''Oyuncularım katkıyı düşünür''- Oyuncuların zaman zaman farklı pozisyonlarda oynamasının sorulması üzerine Portekizli teknik adam, ''Benim oyuncularım sahaya çıktıklarında kendi pozisyonlarından bağımsız olarak takıma fayda sağlamayı göz önüne alırlar. Takıma nasıl katkı vereceklerini düşünürler. Ben de bütün oyuncularımın verdikleri güzel performanstan dolayı çok mutluyum'' diye konuştu. Kardemir Karabükspor karşısında ikinci yarıda daha az etkili olmalarının nedenin yorgunluk mu olduğun yönündeki soruyu Portekizli çalıştırıcı, şu şekilde yanıtladı: ''İlk yarıda iyiydik. Maçı koparabilirdik. İkinci yarı ritmin düşmesini yorgunluğa bağlamıyorum. Skor 1-0 olmasaydı farklı olabilirdi. Fizik olarak daha iyiydik. 1-0 biraz tehlikeli skor. Kendi kalenizde gol görebilirsiniz. Bu şekilde zorlu bir süreç oluyor. İlk yarının sonlarına doğru golü bulsaydık daha rahat geçebilirdi. Ancak bugün Beşiktaş sahada garantili oynadı. Skoru garantiye alarak oynadı.''