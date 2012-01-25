-Carvalhal: İyi bir takım olduğumuzu gösterdik İSTANBUL (A.A) - 24.01.2012 - Beşiktaş Teknik Direktörü Carlos Carvalhal, Gaziantepspor karşısında son ana kadar iyi mücadele ederek kazandıklarını ve iyi bir takım olduklarını gösterdiklerini söyledi. Carvalhal, maç sonrası katıldığı basın toplantısında, ilk yarıyı 1-0 yenik kapadıktan sonra soyunma odasında oyuncularıyla konuştuklarını belirterek, şöyle konuştu: ''Devre arasında ufak detayların üzerinden geçtik. Topu hızlı çevirmemiz gerektiğini konuştuk. Top kaybettiğimiz zaman da kazanmak için daha fazla reaksiyon göstermemiz gerektiğini konuştuk. Rakibimiz, çok az gol pozisyonu bularak öne geçti. Gaziantepspor gibi ileri uçta hızlı oyuncuları olan takım karşısında sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Bulduğumuz golle 2-2'ye getirdik. Sonra iyi mücadele, yürekten gelen istekle maçı 3-2 galip bitirdik.'' Beşiktaş'ın iyi çalıştığını anlatan Portekizli teknik adam, ''Harika profesyonellere sahip, son dakikaya kadar galibiyet için mücadele eden bir takıma sahibiz. Ayrıca çok iyi bir taraftara sahibiz. Galibiyette belirleyici etken oldular. Bugünkü galibiyeti de bize bu desteği veren seyircilerimize armağan ediyoruz'' diye konuştu. -Son gole sevinmesi- Beşiktaş'ın maçın son saniyelerinde attığı galibiyet golü sonrası sahaya girip futbolcularla birlikte sevinmesine de değinen Carvalhal, ''Maçın son dakikasında gelen gol nedeniyle çok sevindik ve içimden gelen şekilde sevincimi gösterdim. Bunda kesinlikle rakibe saygısızlığım veya farklı düşünceler yoktur. O an doğaçlama gelişmiş bir olaydır'' dedi. -Maç gününe tepki- Carvalhal, basın toplantısının büyük bir bölümünde Kayserispor maçının pazartesi gününe alınmasına ayırıp, bu karara tepki gösterdi. Kulüp olarak uyarılarına rağmen maçın pazartesi gününe alınmasının, bilerek yapıldığını savunan Carvalhal, şöyle devam etti: ''Salı günündeyiz ve Gaziantepspor ile oynadık. Avrupa mücadelesi yok. Önümüzdeki hafta maç koymak için uygun. Bir sonraki maçı cumartesi veya pazar oynayabilirdik. Trabzonspor, Fenerbahçe veya Galatasaray pazartesi rahat bir şekilde oynayabilirdi. Ama karar Beşiktaş oldu. Ben bunun Beşiktaş'ı yormak için bilerek yapıldığını düşünüyorum. Pazartesi Kayserispor maçı sonrası gece 3 gibi İstanbul'a varacağız. Sonrasında da perşembe günü Mersin İdmanyurdu ile oynayacağız. Sonra hemen arkasından Fenerbahçe derbisine çıkacağız. Beşiktaş, cumartesi veya pazar günü oynayabilecekken neden maçı pazartesi gününe alındı? Bu soruyu size yöneltmiyorum. Bu sorunun muhatabının bana açıklama yapmasını bekliyorum.'' -''Bilerek yapıldığını söylüyorum''- Toplantıda bu konuyu konuşurken oldukça sinirli olduğu gözlenen Carvalhal, ''Cumartesi veya pazar oynayabilecekken, pazartesi, perşembe sonra Fenerbahçe derbisi, neden? Bilerek yapıldığını söylüyorum. Bu normal bir şey değil. Biz kulüp içinde bunun düzenlemesini yaparken her şeyi doğru yapıyoruz. Maç trafiği sorun değil, sorun maçlar arasındaki zaman. Bu, oyunculara sıkıntı yaratmak, sakatlıkların artmasını sağlamaktan başka bir şey değil. Ayın 14'ünde de Braga ile UEFA mücadelesi vereceğiz. Bu maçların hangi gün oynanacağının kararını kim veriyor bilmiyorum. Federasyon mu Lig TV'mi bilmiyorum'' ifadelerini kullandı. Kulüp içinde planlamalarla ilgili federasyonla irtibatta olan bir ekiplerinin bulunduğunu anlatan Carvalhal, ''Biz bu uyarıları yaptığımız halde inadına bunun yapılması, bazı şeylerin Beşiktaş'a karşı bilinçli yapıldığını düşündürüyor. Beşiktaş, bunlara en iyi cevabı sahada verecektir'' şeklinde konuştu. Aralık ayında 20 gün içinde 7 maç oynadıklarını hatırlatan Portekizli teknik adam, ''Şimdi Avrupa maçı da yok ve rahat bir dönem. Neden Beşiktaş pazartesi günü oynatılıyor? Bence bu bilinçli yapılıyor. Bunun tek sıkıntısını çekenler hocalar, başka kimse çekmiyor. Bu dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan bir durum. İngiltere'de bile böyle sık maç oynanmıyor. Daha karar verilmeden önce federasyona uyarılar yapılmıştı. Ancak daha sonra maç programı açıklandıktan sonra devam ettiler'' diyerek sözlerini tamamladı.