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Spor

Carvalhal: İstediğimiz sonucu alamadık İSTANBUL (A.A)

11 Aralık 2011 21:22

-Carvalhal: İstediğimiz sonucu alamadık İSTANBUL (A.A) - 11.12.2011 - Beşiktaş Teknik Direktörü Carlos Carvalhal, İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi. Carvalhal, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında, ortada geçen bir mücadele olduğunu ifade ederek, ''Bunu tekrarlamak istemiyorum ama tüm kamuoyu hangi şartlar altında oynadığımızı biliyor. 2,5 günde bir maç oynuyoruz. Tek yapabileceğim oyuncularımı tebrik etmek. Çok büyük özveriyle oynuyorlar. Bu da beni çok mutlu ediyor. Onları kutluyorum'' diye konuştu. Rakiplerinin bugün iyi mücadele ettiğini kaydeden Portekizli teknik adam, ''Skoru kabul etmek zorundayız. Rakibimizi de ortaya koyduğu mücadele nedeniyle kutluyorum'' dedi. ''Dünyada 2,5 günde bir maç oynayan takım olduğunu düşünmüyorum'' yorumunda bulunan Carvalhal, ''Bunun yanında da maç içinde farklılık yaratacak bazı oyuncularımızın, sakatlık nedeniyle oynayamaması etkili oldu. Ancak biz işimizi yapmaya devam edeceğiz'' şeklinde konuştu. Almeida'nın uzun süredir gol atamaması ile ilgili bir soruya Carvalhal, ''Cevabını bilsem sihirbaz olurdum, hoca olmazdım. Bazen iyi, bazen kötü oynayabilirler. Önemli olan onların gösterdiği istek ve arzudur. Futbolcularım iyi veya kötü oynayabilir. Benim istediğim maçı kazanmak için arzularını sahaya yansıtmalarıdır'' diye cevap verdi.

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