-Carvalhal: ''İkinci yarıda doğru işler yaptık'' ANTALYA (A.A) - 20.01.2012 - Beşiktaş Teknik Direktörü Carlos Carvalhal, ''Antalyaspor karşısında ilk yarıda yaptığımız hataları iyi anlayıp ikinci yarıda doğru işler yaptık'' dedi. Beşiktaş Teknik Direktörü Carlos Carvalhal, Medical Park Antalyaspor'u 2-1 yendikleri karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında, ilk yarıda rakibin bir çok gol pozisyonuna girdiğini ve takımının ilk yarıda şanslı olduğunu söyledi. İkinci yarıda daha akılcı oynadıklarını ve iyi organize olduklarını ifade eden Carvalhal, ilk yarıda rakibin agresif bir oyun sergilediğini ve bir çok gol pozisyonuna girdiğini kaydetti. Oyuncularının ilk yarıda dağınık ve birbirinden kopuk bir futbol sergilediğini dile getiren Carvalhal, ikinci yarıda bu durumu düzelttiklerini ve daha hızlı top çevirmeye başladıklarını vurguladı. Maçın devre arasında oyuncularına ''İkinci yarıda hangi takım daha organize oynarsa maçı kazanır'' dediğini ifade eden Carvalhal, ikinci yarıda daha akıllı ve organize futbol sergileyerek karşılaşmadan 3 puanla ayrıldıklarını dile getirdi. Takımının ligin ilk yarısına oranla daha az gol yediğine dikkati çeken Carvalhal, ''Rakibe pozisyon verdik ancak gol yemedik. Biz de rakibe göre az da olsa pozisyonlara girdik. İkinci yarıda etkili oyun ile 2 gol bulduk, daha fazla da bulabilirdik. Hakettiğimiz bir galibiyet aldık'' dedi. Gazetecilerin, Medical Park Antalyaspor'un 36. dakikadaki tartışılan gol pozisyonuyla ilgili sorularını da yanıtlayan Carvalhal, bugüne kadar hakemler hakkında konuşmadığını ve pozisyonun yorumunu yapmanın kendisine düşmeyeceğini söyledi. Beşiktaş'ın her geçen gün umduğundan daha fazla takım olgusunu kazandığını kaydeden Carvalhal, ''Antalyaspor karşısında ilk yarıda yaptığımız hataları iyi anlayıp ikinci yarıda doğru işler yaptık. Oyuncularım takım olma olgusunu sahada gösterdiler. Yapılmaması gereken şeyleri gördüler ve yapmadılar'' diye konuştu. Sakatlıklar ve cezalar nedeniyle farklı kadrolarla sahaya çıktığını ve her oyuncunun stiline göre oyun şeklinde değişiklikler yaptığını belirten Carvalhal, ancak önemli olanın maçı kazanmak olduğunu ve Beşiktaş'ın da bunu başardığını dile getirdi. Carvalhal, bir hafta içinde 3 maç yapacaklarını ve bu durumun Avrupa'da oynayacakları maç öncesinde kendilerini zorladığını belirtti. Siyah-beyazlı futbolcu Fabian Ernst de ilk yarıda kötü bir oyun sergilediklerini ancak ikinci yarıda toparlanarak sahadan 3 puanla ayrıldıklarını söyledi. Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Manuel Fernandes ise Antalyaspor'un ilk yarıda kendilerine göre daha iyi oynadığını kaydetti. İlk yarıda topu iyi çeviremediklerini anlatan Fernandes, ikinci yarıda daha iyi organize olduklarını ve bunun neticesinde golleri bulduklarını belirtti. -Medical Park Antalyaspor cephesi- Medical Park Antalyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, 36. dakikasında verilmeyen golün maçın kırılma noktası olduğunu belirtti. İkinci yarıda yedikleri gole kadar sahanın tek hakimi olduklarını anlatan Özdilek, ''Şaka gibi bir akşam yaşadık. Nizami bir golümüz vardı. Top bir metre içeriye girdi. Normalde ilk yarıda skoru 2-0 yapmamız gerekiyordu. İlk yarıda sahada üreten, coşkulu oynamaya çalışan bir takım vardı. Yaptığımız hata bize yakışmadı ancak bu şekilde Beşiktaş'tan gol yiyebilirdik. Kendi kendimize mağlup olduk. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Kazanmak için mücadele ettiler ancak başaramadılar'' dedi. Özdilek, kaybettikleri için üzgün olduğunu ifade etti. Gazetecilerin, hakemlerle ilgili sorularını da yanıtlayan Özdilek, ''Devre arasında biz de hakemler de her şeyi net bir şekilde gördü. Hakemlerin bu konuda iyi niyetli, dürüst insanlar olduğuna inanıyorum. Halis Özkahya geleceği olan bir hocadır. İnsanlar saha içinde hata yapıyor. Bu hatayı görmediğine var sayıyorum, öyle düşünmek istiyorum. Umarım öyledir'' diye konuştu. Medical Park Antalyasporlu Ali Turan da, kazanmak için sahaya çıktıklarını, ilk yarıda buldukları pozisyonları değerlendiremediklerini kaydetti. Ali Turan, kendi hatalarından gol yediklerini ifade etti. Şanssız bir mağlubiyet aldıklarına dikkati çeken Emrah ise ilk golü kendileri atmaları halinde maçın çok farklı bir noktaya taşınacağını ancak bunu başaramadıklarını kaydetti.