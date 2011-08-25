-Carvalhal: Henüz eleminasyon sistemi bitmedi VLADİKAVKAZ (A.A) - 24.08.2011 - UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın deplasmanda Rusya'nın Alania takımıyla karşılaşacak Beşiktaş'ta, teknik direktör Carlos Carvalhal, ilk maçta elde ettikleri 3-0'lık avantaja rağmen henüz tur atlamadıklarını söyledi. Carvalhal, maç öncesi Spartak Cumhuriyeti Stadı'nda takım kaptanı Guti ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, kendileri için henüz eleminasyon sisteminin bitmediğini belirterek, ''90 dakika daha var. Konsantre olup hazır şekilde maça çıkacağız. Maçın sonunda kendi düşüncelerimiz olan UEFA Avrupa Ligi'nde yolumuza devam edeceğiz'' dedi. Portekizli çalıştırıcı, Rusya'da bulunmaktan da mutlu olduklarını ifade ederek, ''Yarınki maçtaki zorlukları biliyoruz. Ama zorlukları bildiğimiz için hazır durumdayız. Alania'ya duyduğumuz saygıdan da ödün vermeyeceğiz. İlk maça kötü başladık ama sonra farklı skorla maçı bitirdik. İyi karşılaşma çıkardık. Birçok gol pozisyonu yakaladık. Savunmada iyi oynadık. 3-0 hak ettiğimiz bir skordu'' diye konuştu. -''Bütün oyuncular oynayacak seviyede''- Yarınki maçta sürpriz kadro olup olmayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Carvalhal, ''Kafilede yer alan bütün oyuncularım ilk 11 oynayacak seviyede hazırlar. Hepsi çok iyi çalışıyor. Maçta değişiklik olur mu olmaz mı, bunu paylaşmayacağım'' diye konuştu. İlk maçta İsmail Köybaşı'nın düşürülmesi sonrasında kazanılan penaltı atışıyla ilgili soruyu ise Carlos Carvalhal, ''Sadece yarınki maçla ilgili yorumlar yapmak istiyorum. Geçmiş maçla ilgili değil'' demekle yetindi. -''Güvenlik konusunda korku yok''- Rus basının sorularını da yanıtlayan Carlos Carvalhal, güvenlik konusunda sıkıntıların yaşandığı bir bölgeye geldikleri için bir korkularının olup olmadığı yönündeki soruyu, ''Kesinlikle hiçbir korku ve sıkıntı duymadık. Tek dikkat ettiğimiz şey buradaki insanların cana yakınlığıydı. Güvenlik her yerde oluyor. Burada da var. Bizi sıkıntıya sokacak konu olmadı'' diye yanıtladı. Alania'nın yarın 4-0 kazanıp kazanamayacağı yönündeki soru üzerine Carvalhal, ''Ben kendi takımım hakkında konuşurum. Rakip takım hakkında konuşmam. Maç 0-0 başlayacak. Biz tek maç oynanacakmış düşüncesiyle hareket edip galibiyet almak istiyoruz'' diye konuştu. -Play-off sistemi ile ilgili düşünceleri- Yeni sezonda Spor Toto Süper Lig'de uygulanması planlanan play-off sistemiyle ilgili görüşü sorulan Carvalhal, şunları söyledi: ''Bu karar alınmış. Değişecek bir durum yok. Karar alındığı için de yorum yapmaya gerek yok. Nasıl öngörüldüyse öyle devam edecek. Sonuçta ligin ortasında alınmış karar değil. Lig daha başlamadı. Kuralları öğrendik. Kurallar konmuş. Hepimiz profesyoneliz. Bütün lig boyunca neyin ne olduğunu bildiğimiz için buna göre çalışacağız. Sorun olacağını düşünmüyorum.'' Beşiktaş'ın kaptanı Guti ise Alania'nın sahasındaki maçı kazanmak isteyeceğini, ancak kendilerinin iyi skorla galip gelmek istediklerini söyledi.