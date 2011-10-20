-Carvalhal: Hedefimiz 3 puan KİEV (A.A) - 19.10.2011 - Beşiktaş teknik direktörü Carlos Carvalhal, UEFA Avrupa Ligi E Grubunda yarın Dinamo Kiev ile yapacakları maç öncesi, ''Hedefimiz yarınki maçtan iyi futbol ile 3 puan çıkarmak''dedi. Carvalhal, Kiev'de maçın yapılacağı Valeriy Lobanovskiy Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında sözlerine, ''Kendi adım ve takımım adına bugün hayatını kaybeden askerlerin ailelerine ve Türk halkına buradan başsağlığı mesajımızı göndermek istiyorum'' diyerek başladı. Grup içindeki maçlara bakıldığında Dinamo Kiev'in zor bir maç olarak gözüktüğünü ifade eden Carvalhal, '' Tabii ki Dinoma Kiev çok kuvvetli, çok iyi oyunculara sahip bir takım. Onlara karşı oynaması kolay değil. Bu, gruptaki sonucu tam olarak etkilemeyecek olsa da önemli bir maç. Bizim hedefimiz UEFA Avrupa Ligi'nde iyi ve güzel maçlar çıkarmaya devam etmek. Yarınki maçta da iyi futbolla 3 puanı çıkarmak istiyoruz'' diye konuştu. Carvalhal, takımın yarınki maça hazır olup olmadığı sorulduğunda ise şunları söyledi: ''UEFA Avrupa Ligi ile bizim ligimiz farklı, maçlar da farklı. Dinoma Kiev takımına büyük saygımız var. Yarın rakibe daha iyi cevap vermek için sahada olacağız. Kiev'in bizi şaşırtacağını düşünmüyoruz çünkü sahada neler yaptığını biliyoruz. Takımımdaki hiç bir futbolcuyu ayırmıyorum. Futbolcuları ülkesi ya da dinine göre değerlendirmiyorum. Değerlendirmemi yarınki Kiev maçı üzerinden yapıyorum. Buraya gelen 18 futbolcunun hepsi oynamaya hazır, hepsini sahada görebilirsiniz.'' UEFA ile Türk Ligi'nin farkının sorulması üzerine Carvalhal, ''Oyuncularımı (bu Avrupa maçı) (bu lig maçı) diye bir ayırım içine sokmuyorum'' dedi. Basın toplantısına katılan futbolculardan Egemen Korkmaz da, kazanmak için burada olduklarını ifade ederek, ''Ligde her ne kadar iyi sonuçlar alamazsak da, UEFA Avrupa Ligi maçlarında futbol adına olumlu şeyler yaptık. Yarınki karşılaşmada da umarım kazanan taraf biz oluruz. Yarınki maçın ve ardından İstanbul'da oynanan maçın gruptan çıkma adına belirleyici olacağını düşünüyorum'' diye konuştu.