-Carvalhal: Galibiyeti hak ettik MANİSA (A.A) - 08.12.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Manisaspor'u 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ın teknik direktörü Carlos Carvalhal, ''Zorlu bir rakibe karşı hak ettiğimiz bir galibiyet aldık'' dedi. Carvalhal, maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, bugün iyi bir karşılaşma oynadıklarını ve kazanılması kolay olmayacak bir takıma karşı galibiyet aldıklarını söyledi. Rakiplerinin çok iyi defans yaptığını ve ligin en az gol yiyen takımı olduğunu hatırlatan Carvalhal, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Manisaspor, ileride hızlı oyuncularla atağa çıkan ve tehlikeli pozisyonlar yaratan bir ekipti. En son 3 gün önce bir maç oynadık. Ancak bu müsabaka için iyi hazırlandık. Manisaspor'un ileri uçtaki oyuncularını durdurduk. Takımımız özellikle top kaybettiğimiz anlarda iyi bir reaksiyon gösterdi ve kazandık. Fiziki anlamda zor olacağını bildiğim bir maçtı. Tam olarak 4 tane orta saha ve 2 forvet oyuncusuyla mücadele ettik. Maçı kontrol edebildik. Sonuçta kazandık. Bu galibiyetin haklı bir galibiyet olduğunu düşünüyorum. Zorlu bir rakibe karşı haklı bir galibiyet aldık.'' Manisaspor'un teknik direktörü Kemal Özdeş de düzenlediği basın toplantısında, puan alamadıkları için üzgün olduklarını ancak yenilmezlik serisinin son bulmasına üzülmediğini söyledi. Yenilmezlik serisini Beşiktaş gibi kaliteli takım karşısında kaybettiklerini kaydeden Özdeş, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Maça istediğimiz gibi başladık, iştahlıydık. Biz savunma karakterli takımız. Rakibimize 30. dakikaya kadar pozisyon vermedik. Frikikten yediğimiz golün ardından ilk yarının sonunda kalemizde gördüğümüz gol, maçın kırılma anıydı. Devre arasında futbolcularıma skoru unutmalarını söyledim. Ancak kalemizde 3. golü gördük. Üzgünüz, ancak ligi ilk 8'de bitirme hedefimiz var. Bu maç bitti, bu başarıları tekrar edecek bir takımım var. 4 gün sonra Sivasspor maçı var. Bu yarayı sarıp, Sivas'ta istediğimiz galibiyeti almak istiyoruz.'' -Zirveyi takip ediyor- Spor Toto Süper Lig'de Manisaspor'u 4-1 mağlup eden Beşiktaş, üst üste 3. galibiyetini alarak zirve takibini sürdürdü. Ligde 10. haftada Gençlerbirliği'ne 4-2 mağlup olduktan sonra Galatasaray'la golsüz berabere kalan Beşiktaş, daha sonra Trabzonspor (1-0) ve Orduspor'u (2-1) yendikten sonra 14. haftada da Manisaspor'u 4-1 mağlup etti. Ligde üst üste 3. galibiyetini alan siyah beyazlı ekip, daha önce de 2. haftadan itibaren Ankaragücü, Bursaspor ve Medical Park Antalyaspor galibiyetleriyle üst üste 3 puan elde etmişti. Manisaspor galibiyetiyle puanını 27'ye çıkaran Beşiktaş, 28'er puanlı Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından 3. sırada yer aldı. Ligde 9 maçtır yenilmeyen ve ligin en az gol yiyen ekibi olan Manisaspor'u 4-1 yenmeyi başaran Beşiktaş, rakibinin yenilmezlik serisini sona erdirdi. Ege temsilcisi, bu sonucun ardından sıralamada Eskişehirspor'un arkasında 5. sırada yer aldı. -Yarın belli olacak- Maçın ikinci yarısında forma giyemeyen Quaresma'nın yarın belli olacağı bildirildi.