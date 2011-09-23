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Spor

Carvalhal: Çok isteyerek kazandık BURSA (A.A)

23 Eylül 2011 02:43

-Carvalhal: Çok isteyerek kazandık BURSA (A.A) - 22.09.2011 - Beşiktaş Teknik Direktörü Carlos Carvalhal, 2-1 kazandıkları Bursaspor maçına ilişkin olarak, ''Benim takımım golü aradı, yaratmaya çalıştı, önce durumu 1-1 yaptı, sonra 1-1'le mutlu olmadı ve 2-1'i yakaladı'' dedi. Carvalhal, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, bugün çok iyi bir takıma ve rakipleri iyi analiz eden çok iyi bir hocaya karşı zorlu bir mücadele verdiklerini söyledi. Oyuncularının antrenmanlarda sergilediği mücadeleyi bugün sahada gördüğünü dile getiren Carvalhal, bu durumun gelecek açısından kendilerine pozitif etkisinin olacağını vurguladı. Carvalhal, alınan galibiyet kadar 3 günde bir maç yapmalarına karşın oyuncularının 90 dakika boyunca mücadeleyi elden bırakmayıp oyunun içinde olmalarının kendisini sevindirdiğini dile getirerek, şöyle konuştu: ''Yıldız oyunculara sahip olabilirsiniz, ama şansınızı kendiniz yaratırsınız. Benim takımım golü aradı, yaratmaya çalıştı, önce durumu 1-1 yaptı, sonra 1-1'le mutlu olmadı ve 2-1'i yakaladı. Bu skor sadece sahada yer alan değil tüm oyuncuların takım oluşumu içinde olması sayesinde geldi. Bunun sonucu bu skora ulaştık. Bu akşamki maçı hem ruhla hem kalple çok isteyerek kazandık.'' Carvalhal, ''Maç, 1-0 Bursaspor'un üstünlüğüyle sona erseydi de aynı analizi yapar mıydınız?'' sorusuna, ''Ben hocayım, analizimi skora göre yapmam. İlk yarıda rakip 10 kişi kalmasına rağmen onlara pozisyonlar verdik. İkinci yarıda yaptığımız değişikliklerle bunu gidermeye çalıştık'' yanıtını verdi. -Holosko ve Sivok- Filip Holosko da maçın ilk yarısında Bursaspor 10 kişi kalmasına rağmen maçı kendi performansları nedeniyle zorlaştırdıklarını söyledi. Maçı kazandıkları ve gol attığı için mutlu olduğunu ifade eden Holosko, ''Quaresma'nın kırmızı kart görmesinden andan itibaren oyunu dengeye getirdik, pozisyon bulduk ve belki de şansımızla maçı kazandık'' dedi. Beşiktaş'ın diğer golünü atan Tomas Sivok da Bursaspor'un, Quaresma'nın oyundan atılmasıyla, maçı kesin kazanacağı düşüncesine kapıldığını dile getirerek, ''Biz de buna iyi cevap verdik. Biraz da şansımızla bulduğumuz iki golle maçı kazanmayı bildik. Belki oyun olarak üstün değiliz, ama duran toplarda etkili oluyoruz. Uzun süredir oynamayan Holosko'nun gol atması beni ayrıca mutlu etti'' diye konuştu.

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