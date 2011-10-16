-Carvalhal: Bu maçtan ders çıkaracağız İSTANBUL (A.A) - 15.10.2011 - Beşiktaş Teknik Direktörü Carlos Carvalhal, Kayserispor'un iyi mücadele ettiğini ve haklı bir galibiyet aldığını söyledi. Carvalhal, 2-0 mağlup oldukları Kayserispor maçı sonrası düzenlediği basın toplantısında, karşılaşmanın ilk yarısında daha iyi durumda olduklarını ve birkaç da pozisyon bulduklarını ifade ederek, şöyle konuştu: ''Devre arasında takım gibi oynamadığımızı futbolcularıma anlattım. Çok dağınık oynadığımızı, rakibe topu kullanma şansı ve kontratak pozisyonları verdiğimizi ilettim. Bu yaptığımız uyarılar sonucunda da farklı bir görüntüyle sahaya çıkmalarını bekliyordum. Ancak, iyileşemedik ve Kayserispor'un attığı ilk golden sonra dengemiz bozuldu. Çok fazla boşluk verdik ve kopuk oynadık. Kayserispor bulduğu boşluklardan iyi şekilde yararlandı ve maçı haklı bir şekilde kazandılar.'' Bugün maçı kazanmaları halinde maç fazlasıyla lider olacaklarını hatırlatan Carvalhal, ''Maçı kaybettik ama bu dünyanın sonu değil. Hedeflerimiz doğrultusunda devam edeceğiz. Bu maç unutulacak bir maç değil. Bu maçtan çıkarılacak derslerimiz olacak'' diye konuştu. Carvalhal, yedikleri gollerde sadece savunmanın değil, tüm takımın rolü olduğunu kaydederek, ''Biraz farklı bir maç oldu. 2 oyuncumuzu sakatlık nedeniyle değiştirdik. Bu nedenle hamle yapacak şansımız olmadı'' dedi. Simao'nun performansıyla ilgili bir soruya, ''Oyuncular hakkında tek tek konuşmam. Takım olarak işleri düzgün yapmadık'' yanıtını veren Portekizli teknik adam, taraftarların maçın sonuna doğru Fabian Ernst lehine yaptıkları tezahürat için de, ''Yabancı sınırlaması var. Tüm yabancılarla sahada olamıyoruz. Maçların durumuna göre, kadroda olmayan oyuncu hakkında konuşulabiliyor. Bunlar futbolun içinde olan şeyler. Maçı kazansak kimse Ernst hakkında konuşmayacaktı. Maçlar kaybedilince kadroda olmayan futbolcular hakkında konuşulur. Ernst, beğendiğim bir oyuncu. Bugün oynamamış olabilir ama önümüzdeki maçlarda oynayacaktır'' ifadelerini kullandı.