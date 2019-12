-CARVALHAL: BÖYLE BİR TAKIMDA OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM İSTANBUL (A.A) - 03.08.2011 - Beşiktaş'ta, Tayfur Havutçu dönene dek vekaleten teknik direktörlük görevine getirilen Portekizli Carlos Carvalhal, böyle büyük bir takımda göreve başladığı için mutlu olduğunu söyledi. Carvalhal, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenman sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sözlerine ''Böyle büyük bir takımda olduğum için mutluyum. Beşiktaş dünyanın en büyük takımlarından ve büyük hedeflere sahip'' diyerek başlayan Carvalhal, daha sonra teknik direktör Tayfur Havutçu ile ilgili konuştu. Tayfur Havutçu ile Avusturya kampında tanıştıklarını anlatan Portekizli çalıştırıcı, ''Beni çok iyi karşıladı. Bu takımda futbolcu gelişimi ve ''scouting'' bölümünde çalışmamı istedi. Bu konuda mutabık kalmıştık. Tayfur Havutçu, Serdal Adalı, Cengiz Zülfikaroğlu ile konuşmuştuk ve görev tanımım belirlenmişti. Görev tanımımda Avusturya kampı dönüşü başlayacak şekilde konuşulmuştu. Tayfur hocanın vizyonu, istedikleri futbolla ilgili görüşleri beni çok etkilemişti'' ifadelerini kullandı. Öncelikle isteğinin Tayfur Havutçu ve Serdal Adalı'nın zor günlerden kurtulması olduğunu kaydeden Carvalhal, ''Olayın en kısa zamanda çözüme kavuşmasını diliyorum. Onlar beni çok iyi karşılamışlardı, ben de şimdi onları karşılamayı bekliyorum. Onlar gelince de önceden konuştuğumuz görev tanımıyla göreve devam etmeyi umuyorum'' dedi. Beşiktaş'ın Atletico Madrid ve Granada ile oynadığı hazırlık maçlarını internetten izlediğini ifade eden Carvalhal, ''Takımın şu an bulunduğu fiziki kondisyon, bizim önceden düşündüğümüz şekilde. Çok iyi bir şekilde ilk etabı tamamladık. Tek sıkıntı çok idman yaptık, fazla maç yapamadık. Şimdi ilk etap bitti, ikinci etaba geçiyoruz. Bu maç etabı olacak. Futbolcular ne kadar fazla kondisyonları olursa olsun maç kondisyonu farklı. Kısa sürede her şeyi ileriye götürmek daha iyi şeyler yapmak istiyoruz'' şeklinde konuştu. -''İKİ KEZ HOCA OLARAK GELME DURUMUM VARDI''- Carlos Carvalhal, Türkiye'yi sadece futbol olarak değil, ülke olarak sevdiğini dile getirerek, ''Türkiye'yi birçok kez ziyaret ettim. Sadece İstanbul değil, Antalya ve Pamukkale gibi yerlere gittim. Takım ismi vermeyeyim ama iki kere Türkiye'ye hoca olarak gelme durumum da vardı. Burayı, insanlarını, kültürünü, çok seviyorum. Kısa sürede Türkçe öğrenmek istiyorum'' dedi. Oynatacağı sistemin 4-3-3 olacağını anlatan Portekizli teknik adam, ilk antrenmanında futbolcularla yaptığı konuşmalar için de ''Teknik ve taktik konuşmalar yaptık. Ne istediğimizi sahada futbolculara yansıtmak istedim. İki gün sonra maçımız olacak, dolayısıyla bir an önce futbolculara istediklerimi anlattım. Savunma oyuncularıyla da görüştüm. Defans, ofansa göre daha dikkat ister. Bu konularda görüştük'' diye konuştu. Beşiktaş'ta herkesin kendisine sıcak yaklaştığını, bunun da kendisini çok mutlu ettiğini anlatan Carvalhal, ''Ben de bunun karşılığını vermek istiyorum. Tayfur hocamız ve Beşiktaş Kulübü'ne güzel günler yaşatmak istiyoruz'' derken takıma takviye yapılıp yapılmayacağı konusunda da öyle bir düşüncelerinin olmadığını ifade etti. Bu arada, Portekizli çalıştırıcı basın toplantısı öncesi ve sonrasında basın mensuplarıyla tokalaşırken Türkçe olarak ''Merhaba, memnun oldum'' dedi.